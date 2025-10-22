विज्ञापन

Chhathi Mai Ke Baratiya: छठ के मौके पर रिलीज हुआ पाखी हेगड़े का छठ गीत, दिखा व्रत का उल्लास

छठ गीत को लेकर पाखी ने लिखा, "यह गीत भोजपुरी समाज की माताओं और बहनों को समर्पित है, जो अपनी तपस्या, त्याग और ममता से छठ पर्व को पवित्र बनाती हैं."

छठ के मौके पर रिलीज हुआ पाखी हेगड़े का छठ गीत
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पाखी हेगड़े अपने प्रशंसकों के लिए एक नया भक्ति गीत 'छठी माई के बरतिया' लेकर आ रही हैं. उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए इस गीत की घोषणा की और पोस्टर साझा किया. यह गीत छठ पर्व के पावन अवसर पर भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए एक विशेष तोहफा होगा. पाखी ने इस गीत को अपनी मधुर आवाज से सजाया है, जो उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है.

इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया, "छठ के पवित्र पर्व पर भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए एक खास भक्ति गीत 'छठी माई के बरतिया' लेकर आ रही हैं भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और गायिका पाखी हेगड़े. इस गीत को पाखी ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है. गीत के बोल मशहूर गीतकार विनय बिहारी ने लिखे हैं, जिन्होंने 'प्यार मोहब्बत जिंदाबाद' जैसे गीतों से ख्याति पाई है. उनके भावपूर्ण शब्द इस गीत को खास बनाते हैं. संगीत टिंकू तूफान ने दिया है, जिन्होंने अपने संगीत से गीत में जादू बिखेरा है. पाखी के साथ गायिका खुशी ने भी अपनी सुरीली आवाज से गीत को रंगीन बनाया है."

पोस्ट में आगे लिखा गया, "यह गीत भोजपुरी समाज की माताओं और बहनों को समर्पित है, जो अपनी तपस्या, त्याग और ममता से छठ पर्व को पवित्र बनाती हैं." पाखी ने सभी से अपील की है कि जिस तरह उनके प्रशंसक हमेशा उन्हें प्यार देते हैं, वैसे ही इस गीत को भी ढेर सारा प्यार और समर्थन दें. यह गीत बियॉन्ड म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा.

पाखी ने प्रशंसकों से चैनल को सब्सक्राइब करने और गीत को खूब आशीर्वाद देने का अनुरोध किया है. पाखी हेगड़े ने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के टीवी शो 'मैं बनूंगी मिस इंडिया' से की थी. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और पहली फिल्म मनोज तिवारी के साथ की, जिसका नाम 'भईया हमार दयावान' था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
