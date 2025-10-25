विज्ञापन

छठ पूजा पर रिलीज हुए ये 7 नए भोजपुरी छठ गीत, यूट्यूब पर मिल चुके हैं लाखों व्यूज

छठ पूजा के अवसर पर मनोज तिवारी से लेकर अक्षरा सिंह जैसे भोजपुरी सितारों ने भक्ति गीत रिलीज किए, जो वायरल हो रहे हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
छठ पूजा पर रिलीज हुए ये 7 नए भोजपुरी छठ गीत, यूट्यूब पर मिल चुके हैं लाखों व्यूज
छठ पूजा पर रिलीज हुए ये 7 छठ गीत
नई दिल्ली:

लोक आस्था के महापर्व छठ यानी कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व की विधिवत शुरुआत आज से हो रही है. आज से नहाय- खाय शुरू होगा और 28 अक्टूबर 2025 के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा हो जाएगा. इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए भोजपुरी सिनेमा के सितारों ने एक से बढ़कर एक गीत रिलीज करके फैंस का उत्साह और भी बढ़ा दिया है. फिर चाहे वे पावर स्टार पवन सिंह हों, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, या अरविंद अकेला कल्लू, सभी ने अपने गीतों से छठ की छटा बढ़ा दी है. वहीं यूट्यूब पर गानों को लाखों व्यूज मिल रहे हैं.

'घाटे चलले मोदी नीतीश'

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने छठ पूजा से एक दिन पहले 'घाटे चलले मोदी नीतीश' गीत रिलीज किया. इस गाने को पवन सिंह ने अपनी दमदार आवाज में गाया है और बोल अशोक श्योपुरी ने लिखे हैं.

'केलवा के पात'

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने 'केलवा के पात' गीत रिलीज किया. इस गाने को अक्षरा ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गीत के बोल मनोज मतलबी ने लिखे हैं और संगीत मधुकर आनंद का है. यह गाना सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

'दउरा लिहलीं सजाय'

भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने 'दउरा लिहलीं सजाय' गीत रिलीज किया. इस गीत को मनोज तिवारी ने खुद गाया है और इसके बोल आरआर पंकज ने लिखे हैं. यह गाना छठ पूजा की तैयारियों को खास बना रहा है.

'छठी माई के बरतिया'

एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने 'छठी माई के बरतिया' गीत रिलीज किया है. इस गीत में पाखी की मधुर आवाज और विनय बिहारी के बोल हैं, जिसे सुन प्रशंसक भावुक हो रहे हैं.

'ए छठी मईया' 

एक्टर और सिंगर अरविंद अकेला कल्लू ने 'ए छठी मईया' गीत रिलीज किया. इसमें आशुतोष के बोल और प्रियांशु मिश्रा का संगीत है. अरविंद ने गीत को भावनात्मक अंदाज में पेश किया है.

'बेटी करे माई खातिर छठ पूजा' 

 प्रसिद्ध गायिका प्रियंका ने 'बेटी करे माई खातिर छठ पूजा' गीत रिलीज किया. इसमें संतोषपुरी के बोल और शिशिर पांडे का संगीत है.

'छठ गीत'

आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जोड़ी ने 'छठ गीत' रिलीज किया. इसमें कल्पना पटवारी और सुगम सिंह की आवाज है. गाने के बोल धरम हिंदुस्तानी ने लिखे हैं और संगीत साजन मिश्रा ने तैयार किया है. रिलीज के बाद गाने ने काफी लोकप्रियता हासिल की है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhath Puja Song, Chhath Geet, Chhath Puja Geet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com