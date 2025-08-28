70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 400 करोड़, हीरो ने की थी 6 फुट 4 इंच लंबे विलेन की धुनाई

फिल्म मेकर और गाड़ियों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करने वाले रोहित शेट्टी और अजय देवगन जब भी एक साथ आए हैं, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है. फिर चाहे वो सिंघम सीरीज की फिल्में हों या फिर गोलमाल सीरीज. रोहित शेट्टी और अजय देवगन की ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी रही है. लेकिन साल 2013 में वो समय भी आया जब रोहित शेट्टी ने किसी और स्टार के साथ हाथ आजमाने का फैसला किया. उन्होंने ना सिर्फ इस सुपरस्टार के साथ फिल्म बनाई बल्कि बॉक्स ऑफिस के कमाई के अपने सारे पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर डाला. फिल्म के किरदार पॉपुलर रहे, गाने लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े आज भी नहीं उतरे हैं और एक्शन तो कमाल था ही.

हम यहां बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी और शाहरुख खान की 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की. चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी की वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली बार अजय देवगन नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टार के साथ अपनी तकदीर आजमाई थी. चेन्नई एक्सप्रेस 8 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, निकेतन धीर और सत्याराज लीड रोल में थे. फिल्म में विशाल-शेखर का संगीत था और यो यो हनी सिंह के लुंगी डांस ने पूरे देश को ही झूमने पर मजबूर कर दिया था.

चेन्नई एक्सप्रेस का सुपरहिट सॉन्ग लुंगी डांस

चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी छह साल बाद एक साथ परदे पर आई थी. इससे पहले दोनों 2007 में ओम शांति ओम में नजर आए थे. चेन्नई एक्सप्रेस का टाइटल पहले रेडी स्टेडी गो रखा गया था. लेकिन इसको बाद में चेन्नई एक्सप्रेस कर दिया गया. दिलचस्प यह है कि गोवा के वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन को फिल्म में मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन के तौर पर दिखाया गया था. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस को इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश, अरेबिक, हिब्रू, डच, टर्किश और मलय सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया था.