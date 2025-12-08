विज्ञापन

Dhurandhar: पाकिस्तानी पुलिस चौधरी असलम की पत्नी का आरोप, फिल्म में नेगेटिव तरीके से किया जा रहा है पेश,'कोई भी प्रोपेगैंडा...'

धुरंधर अपने ऐलान के बाद से सुर्खियों में है और अब आदित्य धर की एक्शन ड्रामा थिएटर में आने के बाद से ही चर्चा तेज हो गई है.

पाकिस्तानी पुलिस वाले चौधरी असलम कौन थे?
नई दिल्ली:

धुरंधर अपने ऐलान के बाद से सुर्खियों में है और अब आदित्य धर की एक्शन ड्रामा थिएटर में आने के बाद से ही चर्चा तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि यह फिल्म असल ज़िंदगी की घटनाओं से प्रेरित है. धुरंधर खास तौर पर कराची के ल्यारी गैंग्स पर फोकस करती है और इसमें कई असली लोगों पर आधारित किरदार हैं, जिनमें दिवंगत, डाइनेमिक कराची SP, चौधरी असलम खान भी शामिल हैं. फिल्म में मारे गए पुलिसवाले का रोल संजय दत्त ने किया है. हालांकि, संजय ने इस रोल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन असलम की विधवा, नोरीन ने अब रणवीर सिंह-स्टारर इस फिल्म में अपने पति के रोल पर कमेंट किया है. चौधरी असलम की पत्नी नोरीन फिल्म धुरंधर में अपने दिवंगत पति के रोल से खुश नहीं हैं.

नोरीन हाल ही में डायलॉग पाकिस्तान पॉडकास्ट पर धुरंधर में अपने पति, चौधरी असलम के रोल पर चर्चा करने के लिए आईं. नोरीन ने बताया कि उनके पति 1990 के दशक में संजय की फिल्म खलनायक देखने के बाद से उनके बहुत बड़े फैन थे. उन्होंने फिल्म धुरंधर में अपने पति के किरदार पर निराशा जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक्टर उनके पति की पर्सनैलिटी के साथ न्याय करेंगे.हालांकि, उनकी एक शिकायत थी. फिल्म के ट्रेलर में एक कैरेक्टर असलम को 'शैतान' और 'जिन्न' का बच्चा बताता है.

बातचीत के दौरान, नोरीन ने बताया कि वे मुस्लिम हैं और ऐसे शब्द न केवल दिवंगत पाकिस्तानी पुलिस वाले के लिए बल्कि उनकी मां के लिए भी अपमानजनक थे. उन्होंने फिल्म पर अपना रुख साफ किया और बताया कि अगर उनके पति चौधरी असलम को धुरंधर में  गलत तरीके से दिखाया गया, तो वह फिल्म के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगी. उन्होंने कहा, "हम मुसलमान हैं और ऐसे शब्द न सिर्फ़ असलम बल्कि उनकी मां के लिए भी बेइज़्ज़ती वाले हैं, जो एक सीधी-सादी, ईमानदार औरत थीं. अगर मुझे फ़िल्म में मेरे पति को गलत तरीके से दिखाया गया है या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगैंडा हुआ है, तो मैं ज़रूर सारे कानूनी कदम उठाऊंगी. यह अजीब है कि भारतीय फ़िल्म बनाने वालों को पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं मिलता."

1963 में जन्मे चौधरी असलम 80 के दशक में सिंध पुलिस में ASI के तौर पर शामिल हुए और पाकिस्तानी प्रांत के कई शहरों में काम किया.2000 के दशक में उन्हें कराची में गैंग्स पर सरकार की कार्रवाई में ल्यारी टास्क फ़ोर्स को लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया था. पाकिस्तानी पुलिस अफ़सर को इस इलाके के कई बड़े गैंगस्टर्स को खत्म करने का क्रेडिट दिया जाता है. असलम 2011 में तालिबान के एक हमले में बच गए थे. हालांकि, 2014 में तालिबान के पाकिस्तानी ग्रुप TTP ने उनकी हत्या कर दी थी. संजय दत्त धुरंधर में उनका रोल कर रहे हैं, यह फिल्म ऑपरेशन ल्यारी और वहां के टेरर नेटवर्क को खत्म करने में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रोल पर बेस्ड है.

धुरंधर के बारे में
धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी और तब से यह चर्चा का विषय बन गई है. फिल्म ल्यारी में रणवीर एक इंडियन जासूस के रोल में हैं. इस चर्चित फिल्म में संजय दत्त के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन लीड रोल में हैं. धुरंधर दो पार्ट की फिल्म है, सीक्वल के अगले साल रिलीज़ होने की उम्मीद है. हालांकि, पार्ट 2 के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं हैं. मिले-जुले रिव्यू के बावजूद, फिल्म ने दर्शकों के बीच पॉजिटिव वर्ड ऑफ़ माउथ बनाया है और अपने ओपनिंग वीकेंड में इंडिया में Rs. 99 करोड़ की नेट कमाई की है.

