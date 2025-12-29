Sarvam Maya Box Office: असली धुरंधर निकली साउथ की ये मूवी, रणवीर सिंह की फिल्म के शोर में पहले ही वीकेंड वसूला बजट

धुरंधर की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पिछले चार हफ्तों से ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी रखा है. इसके चलते हर हफ्ते जो भी नई फिल्में आती वह कलेक्शन के मामले में फ्लॉप हो जाती. इनमें कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2, कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और मोहनलाल की वृषभा है, जिनके बजट तो महंगे हैं. लेकिन कमाई आधी भी वसूलने में नाकामयाब साबित हुए हैं. हालांकि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसने ना सिर्फ धुरंधर की चर्चा में अपनी अच्छी कमाई हासिल की. बल्कि पहले ही वीकेंड पर बजट की कमाई वसूल कर हिट हो गई है.

पहले वीकेंड पर ही वसूली बजट की कमाई

यह निविन पॉली की लेटेस्ट मलयालम फिल्म सरवम माया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 17.85 करोड़ की कमाई भारत में की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 36.75 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्डवाइड हासिल किया है. वहीं फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ करोड़ का बताया गया है, जिसे पहले ही वीकेंड पर फिल्म ने वसूल लिया है.

4 दिनों में सरवम माया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सरवम माया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 3.35 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने की थी. जबकि दूसरे दिन आंकड़ा 3.9 करोड़ पहुंच गया. वहीं तीसरे दिन 4.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. चौथे दिन कमाई 5.75 करोड़ रहा है. हालांकि मलयालम सिनेमा की 2025 की आखिरी हिट बनने के लिए सरवम माया को 60 करोड़ का कलेक्शन करना होगा.

सरवम माया की कहानी

25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सरवम माया की कहानी एक युवा हिंदू पुजारी की है, जिसकी शांतिपूर्ण जिंदगी तब अस्त-व्यस्त हो जाती है जब वह एक आत्मा से मिलता है. इसके बाद कहानी में मोड़ आता है और उसके साथ घटना घटने लगती हैं.