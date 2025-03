चैम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जीता भारत, बॉलीवुड सेलेब्स ने टीम इंडिया को कुछ यूं दी बधाई

ICC Champions Trophy के फाइनल मुकाबले में 9 मार्च को भारत ने न्‍यूजीलैंड को चार विकेट से हराया. इसके साथ ही भारत चैपियंस ट्रॉफी में सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है. भारत की जीत के साथ ही देश भर में जश्‍न और खुशी का माहौल था. होली के करीब देशभर में दिवाली मनाई गई. हर क्रिकेट प्रेमी को इस मोमेंट का इंतजार था और जब जीत का वो पल आया तो हर एक ने खुशी मनाई. क्रिकेट टीम को बधाई देने वालों को आम और खास सभी शामिल थे. विवेक ओबेरॉय, करण औजला, एमी विर्क दुबई के मैदान में बैठकर मैच देखते नजर आए तो वहीं जो वहां नहीं पहुंचे सोशल मीडिया पर टीम को बधाई देते दिखे.

That's how CHAMPIONS play! 🏆 Flawless, focused, phenomenal—India brings home the #ChampionsTrophy2025 . Kudos to @ImRo45 for leading Team India to a resounding victory. Well deserved and immensely proud! 🇮🇳 pic.twitter.com/g7XP4UnzIz

Just landed in Mumbai. Was a suspenseful flight. Still in the flight Just got to know that my INDIA has won the #ChampionsTrophy2025 ! हर हर महादेव। भारत माता की जय। We are the WORLD! Jai Ho! Jai Hind! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳❤️ #IndianCricketTeam pic.twitter.com/DoTTvbXwy9