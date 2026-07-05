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सेंसर बोर्ड ने कहा था 127 कट लगाने होंगे, एक साल बाद बिना किसी कट और फिल्टर के ओटीटी पर रिलीज हुई सतलुज

सतलुज नाम से आई दिलजीत दोसांझ के लीड रोल वाली ये फिल्म पहले थियेटर्स में रिलीज होनी थी लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने में देरी के चलते फिल्म लगातार टलती रही.

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सेंसर बोर्ड ने कहा था 127 कट लगाने होंगे, एक साल बाद बिना किसी कट और फिल्टर के ओटीटी पर रिलीज हुई सतलुज
आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हुई सतलुज
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नई दिल्ली:

करीब तीन साल तक सर्टिफिकेशन के चक्कर में फंसे रहने के बाद फाइनली दिलजीत दोसांझ की सतलुज zee5 पर रिलीज हो गई है. शुरू में 'पंजाब '95' नाम से बनी इस फिल्म को हनी त्रेहान ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के साथ लंबे समय तक चले सर्टिफिकेशन विवाद में फंसी हुई थी. फिल्ममेकर ने पहले आरोप लगाया था कि बोर्ड ने 127 कट लगाने को कहा था. मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित यह फिल्म शुक्रवार को नए नाम 'सतलुज' के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई. इसमें दिलजीत दोसांझ, कंवलजीत सिंह, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओल्यान हैं.

'फिल्म में कोई कट नहीं है'

डायरेक्टर हनी त्रेहान के साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशन में फिल्म की रिलीज का जश्न मनाते हुए, दिलजीत दोसांझ ने साफ किया कि भले ही नाम बदलना पड़ा, लेकिन फिल्म वैसी ही है. दिलजीत ने कहा, "हमारी फिल्म आखिरकार Zee5 पर रिलीज हो गई है. अफसोस की बात है कि कुछ वजहों से हम इसका ओरिजिनल नाम 'पंजाब '95' नहीं रख पाए, इसलिए अब इसका नाम 'सतलुज' है. लेकिन फिल्म में कोई कट नहीं है. जो वर्शन मैंने दो साल पहले थिएटर में देखा था, वही वर्शन मैंने पिछले हफ्ते घर पर देखा. अगर एक भी कट लगाया गया होता, तो मैं फिल्म को प्रमोट नहीं करता."

त्रेहान ने भी एक्टर की बात का समर्थन करते हुए बताया कि जसवंत सिंह खालरा की पत्नी, परमजीत कौर खालरा ने भी कन्फर्म किया है कि रिलीज हुआ वर्शन बिना किसी बदलाव के है. उन्होंने कहा, "परमजीत आंटी ने भी फिल्म के बारे में एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि यह वही वर्शन है जो उन्होंने पहले देखा था. सिर्फ नाम बदला है."

फिल्ममेकर ने आगे कहा, "जिन चीजों पर मैंने आपत्ति जताई थी, जिन शब्दों को काटने या म्यूट करने से मैंने मना किया था, वे सब फिल्म में अभी भी हैं. इसलिए किसी भी कट का सवाल ही नहीं उठता." दिलजीत ने यह भी माना कि इतने सालों की अनिश्चितता के बाद रिलीज का एहसास अभी भी अजीब लग रहा है.

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"मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी फिल्म आखिरकार रिलीज हो गई है. आज सुबह भी मैं हनी से पूछ रहा था कि क्या यह सच में आज रिलीज होगी. हमने इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार किया है कि शायद दर्शकों को भी यकीन न हो." प्रोजेक्ट का साथ देने के लिए एक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए त्रेहान ने कहा, "पाजी, आपके सपोर्ट के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता. इसमें भले ही लंबा समय लगा, लेकिन आखिरकार यह इंतजार सार्थक रहा."

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने भी दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की और इंस्टाग्राम पर लिखा, "पंजाब 95 हाल के समय में देखी गई सबसे दमदार और बेहतरीन फिल्मों में से एक है. यह आखिरकार Zee5 पर बिना किसी कट के रिलीज हो गई है. इसका नाम बदलकर 'सतलुज' कर दिया गया है, लेकिन फिल्म वही है. इसे आज ही देख डालें"

जब हनी त्रेहान ने फिल्म के सर्टिफिकेट में देरी के बारे में खुलकर बात की

यह फिल्म हनी त्रेहान के NDTV से सर्टिफिकेशन को लेकर चली लंबी लड़ाई के बारे में बात करने के लगभग एक साल बाद रिलीज हो रही है. उस समय, फिल्ममेकर ने कहा था कि CBFC ने 127 कट करने को कहा था, और सवाल उठाया था कि अगर वे बदलाव मान लिए जाएं तो फिल्म में क्या बचेगा.

उन्होंने कहा था,  "127 कट के बाद, सिर्फ ट्रेलर ही बचेगा. मैं उन 127 कट से सहमत नहीं हूं. अगर फिल्म उन सभी कट के साथ रिलीज भी होती है, तो मैं अपना नाम उससे हटा लूंगा. मैं समझ सकता हूं कि मेरे प्रोड्यूसर्स पर 127 कट के साथ रिलीज करने का दबाव है, जिससे सब कुछ बदल जाता है और फिल्म कुछ और ही बन जाती है. लेकिन इसे मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, तो मैं CBFC का क्रेडिट क्यों लूं? मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर उन्हें क्रेडिट मिल जाए. शायद यह किसी एजेंडे वाले लोगों की तरफ से हो रहा है. CBFC के इन लोगों से जब आप बात करते हैं, तो वे ठीक से बात भी नहीं कर पाते."

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