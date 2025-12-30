विज्ञापन

Celebrity new year plan : Saiyami Kher का 'सुपरहिट' न्यू ईयर प्लान जानकर चौंक जाएंगे आप

करियर के लिहाज से भी सैयामी के लिए साल 2025 बेहद खास रहा.

Bollywood New Year Celebration: साल 2025 खत्म होने को है और नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया और इंटरव्यू में अपने न्यू ईयर प्लान शेयर कर रहे हैं. इसी सिलसिले में अभिनेत्री सैयामी खेर ने भी बताया कि वह नए साल का स्वागत परिवार की पुरानी परंपराओं के साथ करेंगी. फिटनेस लवर सैयामी दिन की शुरुआत एक लंबी दौड़ से करेंगी, उसके बाद अपनों के साथ कैंपिंग, बारबेक्यू और मस्ती का प्लान है.

फिटनेस पर देंगी ध्यान और दोस्तों के साथ बिताएंगी समय

अभिनेत्री सैयामी खेर नए साल की शुरुआत परिवार और दोस्तों के साथ घर पर समय बिताकर करेंगी. उनका मानना है कि नया साल अपनों के साथ मनाना सबसे खास होता है. परिवार की परंपरा को निभाते हुए वह पहले दिन की शुरुआत एक लंबी दौड़ से करेंगी.

आईएएनएस से बातचीत में सैयामी ने बताया, “नया साल परिवार और दोस्तों के साथ घर पर मनाना सबसे खास होता है. यह हमारी पुरानी परंपरा है. दोस्तों के साथ अलाव जलाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, टेंट लगाकर बाहर कैंपिंग करते हैं.”

इस बार सैयामी ने अपने जश्न में फिटनेस का तड़का लगाने का फैसला किया है. साल के पहले दिन वह सुबह 31 किलोमीटर दौड़ेंगी. उसके बाद पारंपरिक उत्सव जारी रहेगा. सैयामी ने कहा, “इस नए साल को मैं धमाकेदार तरीके से खत्म करना चाहती हूं, इसलिए सुबह 31 किलोमीटर दौड़ूंगी. फिर खाना, डेजर्ट, संगीत, बोर्ड गेम्स और कैंपिंग जैसा सामान्य जश्न होगा.”

सैयामी खेर फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वह मैराथन और ट्रायथलॉन में हिस्सा लेती रहती हैं. लंबी दौड़ उनके लिए नई नहीं है, बल्कि यह उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है.

2025 सैयामी के लिए रहा बेहद खास

करियर के लिहाज से भी सैयामी के लिए साल 2025 बेहद खास रहा. सैयामी ने हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ अपकमिंग फिल्म 'हैवान' की शूटिंग पूरी की है. प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म में शरीब हाशमी भी मुख्य भूमिका में हैं. कोच्चि, ऊटी और मुंबई जैसी खूबसूरत लोकेशंस पर शूट हुई यह फिल्म अगस्त 2025 में फ्लोर पर आई थी.

सैयामी की इस साल रिलीज फिल्म 'जाट' भी सफल रही. सनी देओल, रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी ने किया है. फिल्म में रणदीप हुड्डा, सैयामी खेर, सनी देओल के साथ रेजिना कैसेंड्रा, विनीत कुमार सिंह, राम्या कृष्णन, जगपति बाबू जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं.

