10 करोड़ बजट, 43 करोड़ कमाई, फिल्म को नहीं मिले थे डिस्ट्रिब्यूटर्स, सलमान खान ने बिना सोचे समझे किया था काम

साल 2003 में आई फैमिली, इमोशनल, ड्रामा फिल्म बागबान में सलमान खान ने कैमियो रोल किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं इस रोल को करने के लिए सलमान ने एक बार में इस रोल के लिए हां किया.

सलमान खान को पसंद आया आलोक मल्होत्रा का किरदार
अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी के साथ मल्टी स्टारर फिल्म बागबान साल 2003 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसमें फैमिली, ड्रामा, इमोशंस और फैमिली वैल्यूज को दिखाया गया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के चार बच्चे उन्हें किस तरह से परेशान करते हैं. लेकिन उनका अडॉप्टेड बच्चा आलोक मल्होत्रा उर्फ सलमान खान कैसे उनकी मदद करते हैं, यह फिल्म इसी पर बेस्ड है. इस फिल्म में सलमान खान ने कैमियो रोल निभाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी फिल्म बनने के बाद आलोक के किरदार को करने के लिए कोई भी एक्टर तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन सलमान ने इस रोल के लिए एक झटके में हां कर दिया.

रेनू चोपड़ा ने बताया सलमान ने कैसे की फिल्म साइन

बागबान के डायरेक्टर रवि चोपड़ा की वाइफ रेनू चोपड़ा का इंस्टाग्राम पर salman_editz27 नाम से बने पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया हैं. इस वीडियो में वह बता रही हैं कि बागबान फिल्म पूरी बनकर तैयार थी, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं था. इसके बाद डायरेक्टर सलमान खान के पास गेस्ट अपीयरेंस के लिए अप्रोच करने को गए और सलमान ने आलोक मल्होत्रा का पार्ट सुनते से ही इस फिल्म के लिए हां कर दिया. उन्होंने कहा कि मुझे ये लड़का आलोक मल्होत्रा बहुत पसंद है. मेरे माता-पिता के बारे में मेरी सोच बिल्कुल यही है, मैं उनकी पूजा करता हूं और यह रोल जरूर करूंगा. इस तरह से सलमान खान ने बागबान फिल्म साइन की और एक आईकॉनिक रोल प्ले किया, सोशल मीडिया पर रेनू चोपड़ा का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं.

लंदन में शूट हुआ सलमान खान का पार्ट

रेनू चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि पूरी फिल्म बनने के बाद सलमान खान के पार्ट को लंदन में शूट किया गया और वह सेट पर टाइम से पहुंच कर शूटिंग के लिए तैयार हो जाते थे.

बता दें कि इस फिल्म में सलमान खान ने आलोक मल्होत्रा का रोल निभाया था. उनकी वाइफ अर्पिता राज के रूप में महिमा चौधरी नजर आई थीं. अमिताभ बच्चन ने आलोक को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था. वहीं, अमिताभ उर्फ राज मल्होत्रा के चार सगे बेटे भी होते हैं, जो उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन आलोक अपने माता-पिता को भगवान की तरह पूजते हैं. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 10 करोड़ के बजट में 43.11 करोड़ की कमाई हासिल की थी. 

Salman Khan, Renu Chopra
