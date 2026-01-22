बॉर्डर 2 में रिलीज से एक दिन पहले हुए 5 बड़े बदलाव, लेकिन सेंसर बोर्ड ने नहीं काटा एक भी सीन

देशभक्ति से भरपूर बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2' को आखिरकार सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी मिल गई है. खास बात यह है कि बोर्ड ने फिल्म का एक भी सीन या डायलॉग नहीं काटा, लेकिन कुछ जरूरी तकनीकी और जानकारी से जुड़े बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म शुक्रवार, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ‘बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इनके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा और आन्या सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं.

अब तक फिल्म के दो ट्रेलर और नौ गाने सामने आ चुके हैं. जहां ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, वहीं गानों को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. इसके बावजूद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बना हुआ है, खासकर इसलिए क्योंकि यह फिल्म भारतीय जवानों के साहस और बलिदान को बड़े पर्दे पर दिखाती है.

बॉर्डर 2 में 5 बड़े बदलाव

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर्स को पांच अहम बदलाव करने को कहा है. सबसे पहले, सनी देओल के किरदार फतेह सिंह का असली नाम अब फिल्म के एंड क्रेडिट्स में जोड़ा जाएगा. दूसरा, जहां-जहां फिल्म में युद्धक विमान पर तिरंगे का इस्तेमाल किया गया है, वहां CBFC के दिशा-निर्देशों के अनुसार जरूरी संशोधन किए गए हैं. तीसरा बदलाव युद्धपोत के नाम से जुड़ा है, जिसे बदलकर ‘कवच' कर दिया गया है.

इसके अलावा, फिल्म में वीर जवानों से जुड़ी जानकारी जिस टेक्स्ट के जरिए दिखाई जाती है, उसका समय (ड्यूरेशन) और फॉन्ट साइज बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दर्शक इसे साफ तौर पर पढ़ सकें. पांचवां निर्देश सेना की वर्दी पर दिखने वाले प्रतीक चिन्हों को लेकर है. हालांकि मेकर्स ने स्पष्ट किया कि इन प्रतीकों की जांच भारतीय सेना और मेजर होशियार सिंह दहिया के परिवार से करवाई गई है और सब कुछ सही पाया गया है.

फिल्म को मिला U/A सर्टिफिकेट

इन सभी बदलावों के बाद फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दे दिया गया है. फिल्म की कुल लंबाई 3 घंटे 19 मिनट 7 सेकंड है. वहीं, ‘बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग भी जोरों पर है. यह फिल्म देशभर में 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी और अब तक 1.82 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. ऐसे में फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं.

