ब्रह्मानंदम को लेकर बड़े भाई का छलका दर्द, बोले- ‘भाई शहर आए, लेकिन मुझसे मिलने तक नहीं आए’

साउथ सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन ब्रह्मानंदम किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी कॉमेडी के लाखों दीवाने हैं. तेलुगु फिल्मों में उन्हें ‘किंग ऑफ कॉमेडी' कहा जाता है. उन्होंने अपने लंबे करियर में 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. हिंदी दर्शकों के बीच भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. आमतौर पर शांत और सरल स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले ब्रह्मानंदम अब अपने बड़े भाई के बयान को लेकर चर्चा में हैं. उनके भाई श्री वादन ने एक इंटरव्यू में भावुक होकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंदम लंबे समय से उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं.

6 भाई-बहनों में अब सिर्फ दो हैं जिंदा

ब्रह्मानंदम का जन्म आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली के एक गांव में हुआ था. उनके पिता नागालिंगाचारी बढ़ई का काम करते थे. मां का नाम लक्ष्मी नरसम्मा था. ब्रह्मानंदम छह भाई-बहनों में एक हैं. उनके परिवार में अब सिर्फ दो भाई जीवित हैं. इनमें ब्रह्मानंदम और उनके बड़े भाई श्री वादन शामिल हैं. श्री वादन ने ‘AVM' को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह अपने होमटाउन में अकेले रहते हैं. उन्होंने कहा कि उनके भाई हाल ही में शहर आए थे. लेकिन उनसे मिलने नहीं आए. यहां तक कि उन्होंने फोन करके हाल-चाल भी नहीं पूछा.

‘मुझे उम्मीद रहती है कि भाई फोन करेंगे'

श्री वादन ने कहा कि उन्हें अक्सर उम्मीद होती है कि छोटा भाई फोन करेगा. वह उनसे पूछेगा कि बड़े भाई आप कैसे हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ब्रह्मानंदम उन्हें फोन नहीं करते. हालांकि, उन्होंने अपने भाई को गलत ठहराने से भी बचने की कोशिश की. श्री वादन ने कहा कि ब्रह्मानंदम बहुत बड़े अभिनेता हैं. संभव है कि वह शूटिंग में व्यस्त रहते हों. लेकिन उनके मुताबिक, भाई के लिए एक-दो मिनट निकालना मुश्किल नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई बड़ा और सफल व्यक्ति अपने करीबी से बात करता है, तो उस रिश्ते को खुशी मिलती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भाई का बयान

श्री वादन का इंटरव्यू सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. कई लोग उनके बयान पर भावुक हो रहे हैं. कुछ यूजर्स ने ब्रह्मानंदम से अपने बड़े भाई से बात करने की अपील की है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि रिश्ते की पूरी कहानी सामने नहीं आई है. दोनों भाइयों के बीच दूरी की कोई दूसरी वजह भी हो सकती है. इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा. अभी तक ब्रह्मानंदम की ओर से इस बयान पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

ऐसे बने साउथ के ‘किंग ऑफ कॉमेडी'

ब्रह्मानंदम का पूरा नाम कन्नेगंती ब्रह्मानंदम है. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की थी. साल 1985 में उन्होंने दूरदर्शन तेलुगु के कॉमेडी शो ‘पाकापाकालु' से करियर शुरू किया. उनकी प्रतिभा ने निर्देशक जंध्याला का ध्यान खींचा. इसके बाद उन्हें 1987 में फिल्म ‘अहा ना पेल्लंटा' में काम मिला. यह फिल्म उनके करियर के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई. इसके बाद उन्होंने लगातार फिल्मों में काम किया.

ब्रह्मानंदम ने अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है. 1000 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनकर उन्होंने एक खास रिकॉर्ड बनाया. उनकी कॉमिक टाइमिंग और चेहरे के हावभाव आज भी दर्शकों को खूब पसंद आते हैं.

पद्म श्री से सम्मानित हैं ब्रह्मानंदम

ब्रह्मानंदम को सिनेमा में योगदान के लिए साल 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. उन्होंने छह बार बेस्ट मेल कॉमेडियन के लिए नंदी अवॉर्ड भी जीता है. उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है. उनके दो बेटे हैं. इनके नाम राजा गौतम और सिद्धार्थ हैं. राजा गौतम भी अभिनेता हैं. साल 2025 की फिल्म ‘ब्रह्मा आनंदम' में उन्होंने अपने पिता ब्रह्मानंदम के साथ स्क्रीन शेयर की थी.

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एक्टिंग के अलावा ब्रह्मानंदम को कला का भी शौक है. वह मूर्तियां बनाने और स्केच बनाने में दिलचस्पी रखते हैं. यही वजह है कि पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले इस कलाकार की जिंदगी का यह पारिवारिक पहलू अब चर्चा में आ गया है.