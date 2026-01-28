विज्ञापन

277 करोड़ कमाने के बाद अब इस फिल्म से टक्कर लेगी बॉर्डर 2, सुपरहिट एक्ट्रेस संग होगा सनी देओल का मुकाबला

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 270 के पार हो चुका है. कई ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सनी देओल की यह फिल्म और तगड़ी कमाई करने वाली है.

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 270 के पार हो चुका है. कई ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सनी देओल की यह फिल्म और तगड़ी कमाई करने वाली है. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर  बॉर्डर 2 की राह थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि यह फिल्म बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म से टकराने वाली है. बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 के बीच बॉक्स ऑफिस पर हो रहा क्लैश बॉलीवुड के 2026 के शुरुआती महीनों का सबसे चर्चित मुकाबला बन गया है. 

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज हुई. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की मौजूदगी में धमाल मचा दिया. यह 1997 की क्लासिक बॉर्डर की स्टैंडअलोन सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है. फिल्म ने पहले पांच दिनों में ही भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 277 करोड़ के पार पहुंच गया. पैट्रियॉटिक थीम, भारी एक्शन सीक्वेंस और नॉस्टैल्जिया ने दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींचा, खासकर मास सेंटर्स और टियर-2/3 शहरों में जहां हाउसफुल बोर्ड लगने शुरू हो गए.

मर्दानी 3 के बारे में

दूसरी ओर मर्दानी 3 30 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है, जिसमें रानी मुखर्जी फिर से एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी. यह यश राज फिल्म्स की फ्रेंचाइजी का तीसरा हिस्सा है, जो क्राइम-थ्रिलर और महिला सशक्तिकरण पर फोकस करता है. फिल्म को "डार्क, डेडली और ब्रूटल" बताया जा रहा है, जहां शिवानी एक बड़े विलेन से भिड़ती है. ट्रेलर ने पहले ही काफी ध्यान खींचा है, और रानी की परफॉर्मेंस पर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं.

