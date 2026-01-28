सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 देखने में आ रही है ये दिक्कत, डायरेक्टर ने लिया बड़ा फैसला

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज के बाद जमकर चर्चा में है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस वॉर ड्रामा को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेक्स की बैटल सीक्वेंस में लाइटिंग को लेकर कुछ आलोचकों और दर्शकों ने शिकायत की थी. अब डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इस मुद्दे पर सफाई दी है. अनुराग सिंह ने बताया कि फिल्म का क्लाइमेक्स शाम के समय पर सेट है, इसलिए यह थोड़ा डार्क दिखना चाहिए. लेकिन कुछ सिनेमाघरों में प्रोजेक्शन की वजह से यह ज्यादा अंधेरा लग रहा है.

क्या बोले अनुराग सिंह

अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार, उन्होंने कहा, "क्लाइमेक्स को जानबूझकर डार्क नहीं बनाया गया है. यह शाम का सीन है, जो ज्यादातर थिएटर्स में ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रोजेक्शन इश्यू की वजह से समस्या आ रही है." डायरेक्टर ने आगे बताया कि इस समस्या को ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं. सभी थिएटर्स को ईमेल भेजे गए हैं, जिसमें प्रोजेक्शन को सही करने के तरीके बताए गए हैं. जहां जरूरी है, वहां प्रिंट को अपडेट भी किया जा रहा है. अनुराग ने कहा कि वे इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा.

बॉर्डर 2 के सीन्स शूट करना मुश्किल

फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन सीन हैं, जैसे ट्रेंच वारफेयर और टैंक सीक्वेंस, जिन्हें ग्रीन स्क्रीन के बिना शूट करना काफी मुश्किल था. डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे सीन शूट करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्हें ऐसी चुनौतियां पसंद हैं.'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है और यह 1997 की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' का स्पिरिचुअल सीक्वल है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित इस फिल्म में आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के बहादुर जवानों की कहानी दिखाई गई है. फिल्म को बड़े स्केल, इमोशन और एक्शन के लिए तारीफ मिल रही है, हालांकि शुरुआती कुछ दिनों में लाइटिंग को लेकर बात हुई.