धुरंधर के रिव्यू को लेकर ट्रोल हुए ऋतिक रोशन ने बॉर्डर 2 के लिए अब कहा कुछ ऐसा, सनी देओल को लगेगा झटका

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर एपिक वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाए हुए हैं. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अब तक लगभग 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. दर्शक इस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं, साथ ही फिल्म जगत के लोग भी इसकी तारीफ करने लगे हैं. बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने बॉर्डर 2 का रिव्यू किया है और जमकर तारीफ भी की. क्या कहा है ऋतिक रोशन ने आइए जानते हैं.

ऋतिक रोशन ने की बॉर्डर 2 की तारीफ

उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दीं. ऋतिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने विचार शेयर किए और लिखा, "बॉर्डर 2 बहुत पसंद आई, दिल को छू गई. पूरी टीम को बधाई." फिल्म इंडस्ट्री में अपने साथियों को सपोर्ट करने के लिए जाने जाने वाले ऋतिक ने पहले डायरेक्टर आदित्य धर की धुरंधर पर भी सोशल मीडिया पर रिव्यू दिया था.

धुरंधर का रिव्यू कर ट्रोल हुए ऋतिक

रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर धुरंधर पर उनकी पोस्ट में लिखा था, "मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, जो एक भंवर में उतरते हैं और कहानी को खुद पर हावी होने देते हैं, उन्हें तब तक घुमाते हैं, हिलाते हैं जब तक कि वे जो चाहते हैं वह स्क्रीन पर न आ जाए. धुरंधर इसका एक उदाहरण है. कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया. यह सिनेमा है. हो सकता है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हूं और इस बारे में बहस करूं कि हम फिल्म निर्माताओं को दुनिया के नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए. फिर भी, मैं इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि सिनेमा के स्टूडेंट के तौर पर मुझे यह कितनी पसंद आई और मैंने इससे कितना सीखा. कमाल है."

ऋतिक ने धुरंधर की पॉलिटिक्स को लेकर जो आपत्तियां जताई थीं, वे सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग को ज्यादा पसंद नहीं आईं और उन्होंने ट्रोल भी किया गया था. कुछ लोगों ने उन्हें एंटी नेशनल तक कह दिया था. हालांकि एक्टर ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर फिल्म के बारे में एक और पोस्ट किया और लिखा, "अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है @adityadharfilms आप एक अविश्वसनीय मेकर हैं. @ranveersingh शांत से लेकर जोशीले तक क्या सफर है और कितना कंसिस्टेंट. #akshaykhanna हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है कि क्यों. माधवन कमाल की ग्रेस, ताकत और गरिमा."