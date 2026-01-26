Border 2 Collection: विदेशों में भी खूब देखी जा रही है सनी देओल की बॉर्डर 2, तीन में कमा लिए इतने करोड़

सनी देओल के लीड रोल वाली बॉर्डर 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है. फिल्म ने तीन दिन में 142.5 करोड़ की कलेक्शन कर ली है. फिल्म की लीड स्टार कास्ट को भी खूब तारीफें मिल रही हैं. पहले जहां वरुण धवन को उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस को काफी ट्रोल किया जा रहा था वहीं अब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं. दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. सनी देओल ने एक बार फिर साबित किया है कि देशभक्ति के मामले में कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता. सनी देओल का क्रेज एक अलग ही लेवल का है.

Border 2 Overseas Collection

बात करें बॉर्डर-2 की तो इस फिल्म को देश ही नहीं विदेशों में भी खूब प्यार मिल रहा है. बाहर से भी अच्छी कमाई हो रही है जो कि और धीरे-धीरे और बेहतर हो सकती है. फिल्म ट्रेड पर नजर रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने तीन दिन में 16 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वहीं देशभर में बॉर्डर 2 ने 142.5 करोड़ की कमाई की है. इन दोनों आंकड़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो Border 2 Box Office Collection का आंकड़ा 158.5 करोड़ पहुंचता है.

Border 2 Budget

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 की कहानी सुमित अरोड़ा और खुद डायरेक्टर आदित्य ने मिलकर लिखी है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं. विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 275 करोड़ है. वहीं तीन दिन में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों में बजट वसूल कर लेगी.