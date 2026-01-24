विज्ञापन

कमर पर बांधा साड़ी का पल्लू, फिर टिन-छप्पर के घर में महिला ने किया ऐसा जोरदार डांस, नेहा कक्कड़ ने भी कर दिया लाइक, देखें वीडियो

महिला ने अपने टूटे-फूटे घर में जो डांस किया है, वो किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं हैं. एक बार यह वीडियो जरूर देखना.

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट और टैलेंट की कमी नहीं है. इंस्टाग्राम फीड में डांस, सिंगिंग एक्टिंग से जुड़ा एक से एक कंटेंट देखने को मिलता है. देश में इतना टैलेंट रीलवुड के आने से पता चला है. अब इस इंस्टाग्राम रील को देख लीजिए, जिसमें एक महिला ने दिखा दिया है कि टैलेंट गरीबी का मोहताज नहीं होता है. इस महिला का डांस टैलेंट देखने के बाद आपके हाथ इसकी तारीफ में उठेंगे और जोर-जोर से तालियां बजाएंगे. सोशल मीडिया पर यह इस महिला का डांस वायरल हो चुका है. यकीन नहीं करेंगे कि खुद नेहा कक्कड़ ने भी इस महिला के डांस वाला वीडियो लाइक किया है. दरअसल, साड़ी पहने इस महिला ने नेहा कक्कड़ के गाने पर ही जबरदस्त डांस किया है.


महिला के डांस ने हिला डाला (Woman Viral Dance Video)
इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला ने हरे बॉर्डर वाली ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी हुई है. उसकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगी हुई है. वह अपने टिन-छप्पर वाले घर में  नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के गाने Balenciaga Gaga पर जमकर डांस कर रही है और बेहद शानदार डांस मूव्स दिखा रही है. महिला के एक्सप्रेशन उसके डांस में चार चांद लगा रहे हैं. महिला के डांस का यह वीडियो किसी का भी दिल खुश कर सकता है. इस वीडियो को तकरीबन सवा लाख लोगों ने लाइक भी कर दिया है और कमेंट बॉक्स तारीफों से भर चुका है. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने रेड हार्ट और फायर इमोजी की झड़ी लगा दी है. चलिए अब पढ़ते हैं वो कमेंट्स जो यूजर्स ने इस महिला के डांस की तारीफ में लिखे हैं.
 

लोगों की फटी की फटी रह गई आंखें (Woman Dance Video Viral)
महिला के इस धांसू डांस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे लगा यह कोई एआई वीडियो है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'जबरदस्त, शानदार, ताबड़तोड़ कोई जवाब नहीं आपका'. तीसरा यूजर लिखता है, 'आप डांस नहीं कर रही हैं, आग लगा रही हैं आग'. चौथे ने लिखा है, 'टैलेंटेड लोग हमेशा गरीब घर से निकलते हैं'. एक और लिखा है, 'बहुत अच्छा है जी ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहें'. अब यह महिला अपने इस डांस वीडियो पर लोगों का खूब प्यार बटोर रही हैं. बता दें, महिला के डांस का यह इकलौता वीडियो नहीं है, बल्कि इसके इंस्टाग्राम पेज पर जाने के बाद आपको इनके ऐसे ढेरों वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें उनका टैलेंट खूब नजर आ रहा है. इस वीडियो पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं. महिला के तकरीबन सभी वीडियो पर मिलियन में व्यूज आते हैं. कहना गलत नहीं होगा कि यह महिला सोशल मीडिया स्टार है.

