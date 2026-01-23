धुरंधर के बाद अब बॉर्डर 2 से डरे ये 6 देश, अपने यहां नहीं रिलीज की सनी देओल की फिल्म

विज्ञापन

सनी देओल की नई फिल्म बॉर्डर 2 आज यानी 23 जनवरी 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो रही है. यह 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर की अगली कड़ी है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है.

नई दिल्ली:

सनी देओल की नई फिल्म बॉर्डर 2 आज यानी 23 जनवरी 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो रही है. यह 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर की अगली कड़ी है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. फिल्म में सनी देओल फिर से नजर आएंगे, साथ ही वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार भी हैं. ये सब भारतीय सैनिकों की भूमिका में हैं. निर्देशक अनुराग सिंह हैं और फिल्म में असली घटनाओं को मिलाकर देश की सेना की बहादुरी दिखाई गई है.

कहा बैन हुई बॉर्डर 2

लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि फिल्म मिडिल ईस्ट के छह देशों में नहीं दिखाई जाएगी. इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) शामिल हैं. वजह बताई जा रही है कि फिल्म में पाकिस्तान को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है, जिसे 'एंटी-पाकिस्तान' भावना कहा जा रहा है. वहाँ के सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी नहीं दी है. यह कोई आधिकारिक 'बैन' नहीं है, लेकिन ऐसे विषय वाली फिल्मों को वहाँ रिलीज करने से परहेज किया जाता है.

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग

यह स्थिति नई नहीं है. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के साथ भी यही हुआ था. वह जासूसी थ्रिलर थी, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे थे, इसलिए वह भी गल्फ देशों में नहीं रिलीज हुई. लेकिन धुरंधर ने भारत में अच्छा बिजनेस किया. बॉर्डर 2 के साथ भी ऐसा ही उम्मीद है. फिल्म को भारत में अच्छी शुरुआत मिलने की संभावना है, एडवांस बुकिंग से अनुमान है कि पहले दिन 32-35 करोड़ रुपये का कलेक्शन हो सकता है. यह दिलजीत, वरुण और अहान के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग होगी, और सनी देओल की गदर 2 के बाद दूसरी सबसे बड़ी.

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट

फिल्म में और भी कलाकार हैं जैसे मोना सिंह, सोनम बाजवा और अन्या सिंह. प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता हैं. बॉर्डर 2 पैट्रियॉटिक और एक्शन से भरी फिल्म है, जो भारतीय जवानों की वीरता पर फोकस करती है. गल्फ देशों में न रिलीज होने से ओवरसीज कमाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत में दर्शकों का जोश बहुत ज्यादा है.

