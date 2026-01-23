बॉर्डर 2 में पहली बार हुआ वो काम जो आज नहीं दिखा किसी फिल्म में, जानने के बाद आप भी हो जाएंगे इमोशनल

बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल की नई फिल्म 'बॉर्डर 2' आज 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है. यह 1997 की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. फिल्म को सोशल मीडिया पर जमकर सराहना मिल रही है और रिलीज के साथ ही यह रिपब्लिक डे वीकेंड पर दर्शकों के दिल जीत रही है. लेकिन 'बॉर्डर 2' ने सिनेमाघरों में वह काम किया जो आज तक किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिला है.

धर्मेंद्र को सम्मान

फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में एक खास बात ने फैंस को भावुक कर दिया. सनी देओल का नाम क्रेडिट्स में "सनी देओल (धर्मेंद्र जी का बेटा)" लिखा गया है. यह उनके दिवंगत पिता, लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को दी गई दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि है. धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में हो गया था. उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे.

सनी देओल ने क्या कहा

सनी देओल ने हाल ही में 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च इवेंट पर भी पिता की याद में भावुक हो गए थे. उन्होंने बताया कि बचपन में पिता की 1964 की वॉर फिल्म 'हकीकत' देखकर उन्हें बहुत पसंद आई थी. तब वे बहुत छोटे थे. एक्टर बनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि पापा जैसी एक फिल्म जरूर करेंगे. इसी वजह से उन्होंने जेपी दत्ता के साथ 'बॉर्डर' बनाई. उन्होंने कहा, "मैंने बॉर्डर इसलिए की क्योंकि पापा की फिल्म हकीकत मुझे बहुत प्यारी लगी थी."'बॉर्डर 2' में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं.