नागजिला, भेड़िया 2 से लेकर लव एंड वॉर तक, इस साल 15 अगस्त पर रिलीज होंगी ये फिल्में, देखें पूरी लिस्ट

2026 बॉलीवुड के लिए एक ब्लॉकबस्टर साल बनने वाला है, जिसमें कुछ सबसे महत्वाकांक्षी और स्टार-स्टडेड फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं. साल की शुरुआत में बॉर्डर 2 और मर्दानी ने अच्छा कलेक्शन किया. फैंस को आने वाले समय में बड़े पर्दे पर कई शानदार फिल्में देखने को मिलेंगी. खासकर 15 अगस्त के मौके पर, कई फिल्में रिलीज होंगी. यहां हम बता रहे हैं, 2026 में रिलीज होने वाली कई बड़ी फिल्मों के बारे में...गिरीश जौहर ने 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट शेयर की है, जो इस प्रकार है...



1. नागजिला

नागज़िला: नाग लोक का पहला कांड एक फैंटेसी कॉमेडी है जो पौराणिक कथाओं और आज के जमाने के ह्यूमर को एक मजेदार, शानदार सेटिंग में एक साथ लाती है. कार्तिक आर्यन नाग लोक की रहस्यमयी दुनिया में एक अनोखे किरदार में नजर आएंगे, जहां पुरानी कहानियां इंसानी दुनिया से टकराती हैं, जिससे अफरा-तफरी, कॉमेडी और अप्रत्याशित मोड़ आते हैं. स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के लिए एक बड़ी फेस्टिव एंटरटेनर के तौर पर बनी यह फ़िल्म विज़ुअल शानदार नज़ारे, हल्के-फुल्के ह्यूमर और भारतीय लोककथाओं पर एक नया नज़रिया पेश करती है. यह 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो सकती है.

2. भेड़िया 2

वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सैनन (Kriti Sanon) स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया 2' (Bhediya 2) को 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. दिनेश विजान द्वारा निर्मित यह फिल्म मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का हिस्सा है.

3. लव एंड वॉर

'लव एंड वॉर' के साथ सालों बाद संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर एक साथ आएंगे, जिसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी शामिल हैं. यह एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी संघर्ष के बैकग्राउंड में सेट है. अपनी शानदार कहानी कहने और गहरे मानवीय संघर्षों के लिए जाने जाने वाले भंसाली से उम्मीद है कि वह एक विज़ुअली रिच और इमोशन से भरी कहानी पेश करेंगे, 'लव एंड वॉर' 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली बड़ी फिल्मों में से एक है.

4. जेलर 2

रजनीकांत स्टारर और नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म जेलर 2 इस साल अगस्त में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह एक्शन-थ्रिलर सीक्वल अभी प्रोडक्शन में है और इसकी शूटिंग केरल जैसी जगहों पर चल रही है.



5. फौजी

प्रभास और हनु राघवपुडी की आने वाली एक्शन-ड्रामा फिल्म, फौजी अगस्त 2026 में रिलीज़ होने वाली है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के आसपास रिलीज़ हो सकती है. फिल्म अभी प्रोडक्शन में है, और अक्टूबर 2025 तक इसकी लगभग 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है.

6. बैटल ऑफ गलवान

बैटल ऑफ़ गलवान वॉर ड्रामा है जो गलवान घाटी झड़प से प्रेरित है. इसमें सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका में हैं. हालांकि निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक तौर पर रिलीज की तारीख या पूरी कास्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने पहले ही अपनी देशभक्ति थीम और बड़े पैमाने की कहानी के लिए काफी उम्मीदें जगा दी हैं.



7. लाहौर 1947

सनी देओल की 'लाहौर 1947' थिएटर्स में 13 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. सनी देओल और राजकुमार संतोषी पहले भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं. लेकिन इस फिल्म में पहली बार सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान, तीनों एक साथ आ रहे हैं.