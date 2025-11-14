2026 में दांव पर है 4850 करोड़? इन 5 फिल्मों का होगा बॉक्स ऑफिस पर राज

बॉलीवुड के लिए यह साल कई हिट फिल्मों के नाम रहा. लेकिन आने वाले साल यानी 2026 में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि कई बड़ी और लंबे समय से चर्चा में चल रही फिल्में एक-एक कर पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं. इनमें शाहरुख खान, रणबीर कपूर, यश, और सलमान खान जैसे सुपरस्टार अपनी बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खास बात यह है कि इन फिल्मों में एक 4000 करोड़ी फिल्म का भी नाम शामिल है.

किंग

सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह एक्शन फिल्म पहले ही अपने टीजर से फैंस का दिल जीत चुकी है. फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं. बताया जा रहा है कि यह फिल्म करीब 350 करोड़ रुपए के बजट में तैयार होगी. इस फिल्म के जरिए 'पठान' के बाद शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी फिर से एक्शन में वापसी कर रही है.

'टॉक्सिक'

केजीएफ से धमाल मचाने के बाद यश पूरे चार साल बाद फिल्म 'टॉक्सिक' के जरिए बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं और इसकी कहानी फिलहाल सीक्रेट रखी गई है. फिल्म की स्टारकास्ट में टोविनो थॉमस, नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं. लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट में बन रही 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. यश के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.

'बैटल ऑफ गलवान'

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सच्ची घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सैनिकों ने साल 2020 में बहादुरी से चीन के सैनिकों का सामना किया था. फिल्म में सलमान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं. अपूर्व लेखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हो रही है. माना जा रहा है कि फिल्म 2026 में किसी बड़े मौके पर रिलीज होगी.

'लव एंड वॉर'

साल 2026 की चौथी बड़ी फिल्म है संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर'. यह एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल साथ नजर आएंगे. पहली बार तीनों सितारे एक ही फ्रेम में होंगे, ऐसे में 'लव एंड वॉर' से उम्मीदें बहुत ऊंची हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है. इसे 2026 के अंत में रिलीज करने की तैयारी है.

'रामायण: पार्ट 1'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण: पार्ट 1' फिल्म पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है. यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, सनी देओल रामभक्त हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का पहला हिस्सा दीपावली 2026 पर रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरा भाग 2027 में आएगा.