संजय दत्त गए जेल तो सुनील शेट्टी को मिला रोल, लव ट्राएंगल पर बनी फिल्म ने 9 करोड़ में कमाए 27 करोड़

बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं  जिसने  लोगों के दिलों में एक खास छाप छोड़ी है. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं साल 2000 में रिलीज हुई धर्मेंद्र दर्शन की फिल्म धड़कन की.

इस फिल्म को बनने में लगे थे 4 साल
बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं  जिसने  लोगों के दिलों में एक खास छाप छोड़ी है. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं साल 2000 में रिलीज हुई धर्मेंद्र दर्शन की फिल्म धड़कन की. क्या आपको आज भी ये फिल्म याद है? इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के बीच एक लव ट्राएंगल दिखाया गया था. फिल्म की स्टोरी तो काफी अच्छी थी ही , साथ ही इसके गाने भी काफी ज्यादा  हिट हुए.

चार साल की देरी और बदला पूरा प्लान
आपको जानकर हैरानी होगी कि धड़कन को रिलीज़ होने में चार साल लग गए, और शुरुआत में फिल्म में संजय दत्त को खलनायक देव के रूप में दिखाया जाना था. एक अच्छा लड़का जो बाद में बुरा बन जाता है. हालाँकि, संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद, फिल्म की दिशा रातों रात बदल गई. अजय देवगन को राम और देव, दोनों की भूमिकाएं ऑफर की गईं, लेकिन उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया. यह फिल्म 11 अगस्त 2000 को सुनील शेट्टी के 39वें जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुई थी. संजय दत्त, अजय देवगन, राहुल रॉय, बॉबी देओल और अरबाज़ खान के बाद, अंत में इस फिल्म के लिए सुनील शेट्टी को  चुना गया.

म्यूजिक जिसने बना दी ‘धड़कन' अमर
फिल्म ‘धड़कन' कुल  161 मिनट लंबी थी, जिसमें से लगभग 59 मिनट 14 सेकंड सिर्फ़ गानों के लिए रखे गए थे. यानी, फिल्म का करीब एक-तिहाई हिस्सा सिर्फ़ गानों के लिए था. इसके मशहूर गाने — “दिल ने ये कहा है दिल से,” “तुम दिल की धड़कन में,” “दूल्हे का सेहरा,” “दिल ने ये कहा है दिल से ” और “तुम दिल की धड़कन में (सैड वर्जन)” — उस दौर में हर किसी की जुबान पर थे. इन गीतों ने न सिर्फ़ फिल्म को यादगार बनाया, बल्कि 2000 के दशक की रोमांटिक फिल्मों में ‘धड़कन' को एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर के रूप में शामिल किया.

बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई
धड़कन सुनील शेट्टी के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई, क्योंकि उन्हें नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. करीब 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘धड़कन' ने अपनी कहानी और म्यूजिक की बदौलत बॉक्स ऑफिस पर 26.47 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी, जो उस दौर के हिसाब से बड़ी सफलता मानी जाती है.


 

