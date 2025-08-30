धड़कन फिल्म के मेकर्स ने रातों-रात बदल दी थी एक्ट्रेस, लेकिन मेकर्स ने कर दी एडिटिंग में गलती, नोटिस कर पाए आप

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की सुपरहिट फिल्म धड़कन लोगों को काफी पसंद आई थी. ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई और इसकी खास कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म के गाने भी उस दौर में सुपरहिट साबित हुए थे. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में बनी इस इस फिल्म में एक एक्ट्रेस का रातों रात पत्ता कटा और बिना सीन एडिट किए उसकी जगह दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया. इस फिल्म में अंजली बनी शिल्पा शेट्टी की ननद के रोल में एक सीन में एक एक्ट्रेस दिखती है और कुछ देर बाद उसी रोल में किसी दूसरी एक्ट्रेस को देखा जा सकता है.

नवनीत निशान की जगह मंजीत कुल्लर बनी थी निक्की

आपको बता दें कि इस फिल्म में राम वर्मा बने अक्षय कुमार की सौतेली बहन निक्की का रोल काफी दिलचस्प तरीके से बुना गया था. निक्की राम की दौलत पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए वो शादी करके घर आने वाली शिल्पा शेट्टी को परेशान करती है. फिल्म में राम और अंजली की शादी के सीन में निक्की के रोल में एक्ट्रेस नवनीत निशान को देखा जाता है. लेकिन कुछ देर बाद निक्की के रोल में अंजलि से बात करती हुई निक्की मंजीत कुल्लर में बदल जाती है. कहते हैं कि किसी वजह से मेकर्स ने रातों रात और बिना सीन एडिट किए इस रोल को करने वाले एक्ट्रेस को बदल दिया था. इसके लिए सीन को बदलने या रिप्लेस करने की मेहनत भी नहीं की गई.

फिल्म के गानों ने मचा दी थी धूम

लव ट्राइएंगल की कहान पर बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी के साथ साथ महिमा चौधरी भी एक अहम रोल में दिखाई दी थी. इसके अलावा परमीत सेठी, किरण कुमार, शर्मिला टैगोर और सुषमा सेठ ने भी शानदार किरदार निभाए थे. फिल्म के गाने दिल ने ये कहा है तुमसे, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, दूल्हे का सेहरा, अक्सर इस दुनिया में...काफी हिट हुए थे. सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में ग्रे शेड निभाया था जिसके चलते उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था.