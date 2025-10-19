बॉलीवुड का वो खूंखार विलेन, जो सलमान खान की एक आदत से हुए नाराज, 23 साल तक नहीं किया भाईजान के साथ काम

बॉलीवुड में अक्सर सेलिब्रिटीज के बीच इगो की टक्कर रहती है, कई बार रिश्तों में ऐसी खटास आ जाती है जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करते हैं. ऐसी ही एक कोल्ड वॉर सलमान खान और डैनी डेन्जोंगपा के बीच भी रही. इन दोनों ने करीब दो दशक तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया. 1991 में जब सलमान और डैनी सनम बेवफा के सेट पर मिले, तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने 23 साल तक उनके साथ काम नहीं किया, आइए जानते हैं उस वजह के बारे में.

क्यों सलमान के साथ काम नहीं करना चाहते थे डैनी

डैनी डेन्जोंगपा बॉलीवुड के जाने-माने और एक डिसिप्लिन एक्टर में से एक माने जाते हैं. 1991 में जब सलमान और डैनी पहली बार सनम बेवफा के सेट पर मिले, तो डैनी समय से पहले ही सेट पर पहुंच जाते थे, लेकिन सलमान कई घंटे देर से आते थे. डैनी सलमान की इस देरी से बहुत नाराज होते थे और उन्होंने सबके सामने उन्हें डांट भी दिया था. ये चीज सलमान को भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन डैनी सलमान से इतने नाराज थे कि उन्होंने तय कर लिया कि वो सलमान खान के साथ कभी काम नहीं करेंगे.

सोहेल खान लेकर आए दोनों को साथ

23 साल बाद सलमान खान और डैनी ने 2014 में आई फिल्म जय हो में एक साथ काम किया. इस फिल्म में डैनी ने एक विलेन की भूमिका निभाई थी, लेकिन बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी दोनों बहुत प्रोफेशनल रहे और एक दूसरे से ज्यादा बात तक नहीं की. डैनी को आखिरी बार 2022 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई में देखा गया था, वो पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. कुछ समय पहले सलमान की एक फोटो डैनी के बेटे रिनजिंग के साथ भी वायरल हुई थी, जिसमें वो उनके बेटे को किस करते हुए नजर आ रहे थे. इस तस्वीर को देखकर कहा जा रहा था कि दोनों के बीच रिश्ते शायद सुधर गए हैं.