बॉलीवुड की 'अनारकली', जिसका है कपूर फैमिली से कनेक्शन, पति भी हैं सुपरस्टार

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चहेतों के लिए 6 दिसंबर का दिन बेहद भावुक दिन है. इस दिन दुनिया को इस एक्ट्रेस ने अलविदा कह दिया था, जो सदी की खूबसूरत एक्ट्रेस बीना राय हैं. राम मोहन हो या बीना राय दोनों ने अलग-अलग दौर में सिनेमा को अपना खास रंग दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है. बीना राय और राम मोहन की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि है. बीना राय 'अनारकली' थीं, जो अपने अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी दर्शकों को बांधे रखती थीं. 4 जून 1931 को लाहौर में जन्मीं कृष्णा सरीन यानी बीना राय का बचपन बंटवारे की त्रासदी के बीच कानपुर और लखनऊ में बीता. आईटी कॉलेज, लखनऊ में पढ़ते हुए वह नाटकों में हिस्सा लेती थीं और यहीं से एक्टिंग की नींव भी पड़ी.

एक्टिंग करने के लिए किया विरोध का सामना

उनकी रूचि एक्टिंग में करियर बनाने की इतनी बढ़ गई कि विरोध कर रहे परिवार को मनाने के लिए भूख हड़ताल तक कर दी. आखिर माता-पिता को उनकी बात माननी ही पड़ी. मुंबई आईं और 1951 में किशोर साहू की ‘काली घटा' से पहला ब्रेक मिला. किशोर साहू से उन्हें नाम मिला बीना राय... फिल्म भले फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती ने सबको दीवाना बना दिया.

कपूर खानदान से है बीना रॉय का कनेक्शन

बीना राय को असली पहचान मिली साल 1953 में आई फिल्म ‘अनारकली' से, जहां प्रदीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खासा पसंद की गई. इसके बाद उन्होंने फिल्म जगत को 'घूंघट', 'ताजमहल', 'दादी मां' समेत कई एक से बढ़कर एक फिल्में दीं और ज्यादातर सफल रहीं. बीना राय ने अभिनेता प्रेम नाथ से शादी की थी. उनके दो बेटे प्रेम किशन और कैलाश नाथ हैं. साल 2009 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. बीना राय का कपूर फैमिली से भी खास रिश्ता था. प्रेमनाथ की बहन की शादी अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर से हुई थी.