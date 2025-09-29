विज्ञापन

बॉबी देओल पहुंचेंगे दिल्ली, लाल किले पर करेंगे रावण वध

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल दिल्ली में लाल किले पर रावण वध करेंगे, जिसके चलते वह सुर्खियों में आ गए हैं. 

बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल करेंगे लाल किले पर रावण वध
नई दिल्ली:

विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला इस वर्ष एक और ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनेगी. दशहरा के दिन लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण वध का मंचन बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा. बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर के तीन दशक पूरे कर लिए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी अदाकारी और अनोखे स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता है और वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वहीं हाल ही में आई आर्यन खान की वेब सीरीज में भी बॉबी देओल की चर्चा हो रही है.  

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि जब बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया. समिति का मानना है कि बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मंच पर आना रामलीला को और भी भव्य और यादगार बना देगा. दशहरे की इस संध्या को देखने के लिए राजधानी समेत देशभर से लाखों दर्शक लाल किले पर जुटते हैं. इस बार बॉबी देओल की मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा और बढ़ने वाली है. 

बता दें कि बॉबी देओल के अलावा सनी देओल भी दिल्ली पहुंचे हैं. दरअसल, वह किसी रामलीला का हिस्सा बनने नहीं बल्कि अपने भतीजे की शादी में हिस्सा बनने के लिए सनी देओल दिल्ली पहुंच रहे हैं. इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कार चलाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने गदर के डायलॉग से मिलता जुलता कैप्शन लिखा, मैं निकला गड्डी लेके, अगला पड़ा दिल्ली.

