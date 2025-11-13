रणबीर कपूर- बॉबी देओल के इन हमशक्लों को देख लोगों का चकराया दिमाग, बोले- लगता है मीशो से पैक होकर आए है...

साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन-ड्रामा फिल्म एनिमल ने बॉलीवुड के स्वरूप को ही बदल रख दिया था. इसके बाद से अब हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक मारकाट की फिल्में बन रही हैं. एनिमल में रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने इतना शानदार काम किया था कि आज भी यह फिल्म लोग भूले नहीं हैं. एनिमल बॉबी और रणबीर दोनों के ही करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. इस फिल्म में बॉबी देओल ने सिर्फ 10 से 15 मिनट का रोल किया था और पूरी फिल्म में नजर आए रणबीर कपूर के रोल को छिपा दिया था. अब लोगों को एनिमल 2 यानी एनिमल पार्क का बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले बॉबी और रणबीर के हमशक्ल ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.



बॉबी-रणबीर की एनिमल जोड़ी वायरल (Animal Stars Ranbir Kapoor and Bobby Deol Doppelganger )

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी और रणबीर के स्लिम लुक में हमशक्ल देखे जा रहे हैं. इस वायरल वीडियो को देख लोगों का दिल खुश हो गया है. इस वीडियो में रणबीर और बॉबी के हमशक्ल काफी खुश और दोनों में काफी याराना नजर आ रहा है. रणबीर के हमशक्ल ने व्हाइट तो बॉबी के डुप्लीकेट ने काले रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ है. वायरल वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. इस वीडियो पर अब बॉबी और रणबीर के फैंस जमकर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 80 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक कर लिया है.



एनिमल पार्क के लिए बड़ी फैंस की बेताबी (Ranbir Kapoor and Bobby Deol Doppelganger )

बॉबी और रणबीर कपूर के हमशक्ल के वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'अब बनेगी एनिमल 2'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मीशो से मंगाए गए रणबीर और बॉबी'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'कह दो कि ये झूठ है'. एक और लिखता है, 'भाई दोनों 19-20 का ही फर्क है'. पांचवें यूजर ने लिखा है, 'मुझे तो एनिमल पार्क का इंतजार है'. कमेंट बॉक्स एनिमल 2 के कमेंट से भर चुका है. कईयों ने कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी भी शेयर किए हैं. बता दें, संदीप रेड्डी वांगा अब फिल्म एनिमल पार्क पर काम कर रहे हैं. इससे पहले प्रभास संग उनकी फिल्म स्पिरिट रिलीज होने जा रही है.





