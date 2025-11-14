बॉबी देओल की इस फिल्म ने हिला दिया था तीनों खान का करियर, बने थे बॉलीवुड के नए किंग, बजट से चार गुना हुई थी कमाई

बॉलीवुड के 'बादल' बॉबी देओल का फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर आया था, जब एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म 'बरसात' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई का तूफान ला दिया था. यकीन करना मुश्किल होगा कि बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं. इन तीस सालों में बॉबी ने 44 फिल्में की हैं, जिनमें ज्यादातर हिट रही हैं. वहीं, आज हम बात करेंगे बॉबी देओल की उस फिल्म के बारे में, जो आज भी लोगों के बीच हिट है. बॉबी देओल के करियर की इस छठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था. बॉबी की यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी.

कौन सी फिल्म है ये?

बॉबी देओल ने साल 1995 में फिल्म बरसात से डेब्यू किया था. 90 के दशक में जहां सलमान और आमिर ने कब्जा किया हुआ था और वहीं शाहरुख खान नया-नया नाम कमा रहे थे, तभी बॉबी ने तीनों खान को कड़ी टक्कर दी थी. बॉबी का डांस और लॉन्ग हेयर स्टाइल खूब हिट हुआ. बरसात के बाद गुप्त, करीब, और प्यार हो गया रिलीज हुई, तीनों फिल्में एवरेज रहीं. वहीं, साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'सोल्जर' ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था. फिल्म की कहानी और गानों ने थिएटर्स में हंगामा मचा दिया. इस फिल्म में बॉबी का स्टाइल और स्वैग देखते ही बन रहा था.

इन फिल्मों को पछाड़ा

साल 1998 में शाहरुख खान की फिल्म कुछ-कुछ होता है भी रिलीज हुई थी. सोल्जर ने कुछ-कुछ होता है को छोड़ साल 1998 में रिलीज हुईं सभी फिल्मों के पीछे छोड़ दिया था. साल 1998 में अजय की प्यार तो होना ही था, बड़े मियां छोटे मियां, आमिर खान की गुलाम और सलमान खान की प्यार किया तो डरना क्या जैसी सुपरहिट फिल्में भी रिलीज हुई थी. बता दें, धालीवुड (बांग्लादेश) में जमीन नाई और तमिल में विल्लू नाम से सोल्जर की रीमेक बनी थी.

बजट से की चार गुना कमाई

बाजीगर जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले अब्बास मस्तान ने इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया था. सोल्जर का बजट 8.25 करोड़ रुपये थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर चार गुना से भी ज्यादा 38.88 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म सोल्जर से पहली बार बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी देखी गई थी, जो कि सुपरहिट साबित हुई. सोल्जर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था और उस दौर में नौजवनों ने बॉबी देओल के लुक को भी फॉलो किया था.