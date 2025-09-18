धर्मेंद्र के पोते पर टिकी फैंस की नजरें, सूट बूट में पापा बॉबी देओल को दी टक्कर, फैंस बोले- यंग धर्मेंद्र

18 सितंबर 2025 यानी आज से आर्यन खान डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. इस फिल्म में बॉबी देओल भी नजर आ रहे हैं. हाल ही में जब सीरीज का प्रीमियर रखा गया तो शो की स्टारकास्ट रेड कार्पेट पर शिरकत करती हुई नजर आई, जिसमें धर्मेंद्र के पोते यानी आर्यमन देओल भी पापा बॉबी देओल और मां तान्या देओल के साथ शिरकत करते हुए नजर आए. इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस का कहना है कि आर्यमन यंग धर्मेंद्र लग रहे हैं. वहीं फैंस ने उन्हें बॉबी देओल की टक्कर का मान लिया है.

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बॉबी देओल ब्लैक सूट और वाइट शर्ट में नजर आ रहे हैं. जबकि उनकी वाइफ ब्लैक आउटफिट में उन्हें मैच करती हुई नजर आ रही है. वहीं आर्यमन वाइट शर्ट और ग्रे सूट बूट में डैशिंग लग रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लुखा, ओह फ्रीक बॉबी का बेटा डबल बॉबी. दूसरे यूजर ने लिखा, बेटे के लुक्स फायर हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, उनका बेटा बड़ा हैंडसम है. चौथे यूजर ने लिखा, मैं सोच रही हूं या बॉबी देओल का बेटा बिल्कुल यंग धर्मेंद्र लग रहा है. बिल्कुल दादा के जैसे. पांचवे यूजर ने लिखा, मुझे लगा मॉडल है. छठे यूजर ने लिखा, आर्यमन इस जनरेशन के सभी स्टारकिड्स में सबसे ज्यादा हैंडसम है.

गौरतलब है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारे नजर आने वाले हैं. वहीं सीरीज की स्टारकास्ट में बॉबी देओल का नाम भी शामिल है. जबकि सलमान खान, आमिर खान और करण जौहर जैसे सेलेब्स का कैमियो देखने को मिलने वाला है.