The Ba***ds Of Bollywood के प्रीमियर में पहुंचा पूरा बॉलीवुड! लेकिन लाइमलाइट ले गई किंग खान की पूरी फैमिली

शाहरुख खान जहां जाते हैं वहां लाइमलाइट में ना आएं ऐसा हो नहीं सकता. वहीं जब मौका उनका पूरे परिवार के साथ पोज देने का हो तो लाइमलाइट तो वहीं चुरा ले जाएंगे ना. ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में किंग खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज का प्रीमियर रखा गया, जिसमें पूरा बॉलीवुड शिरकत करते हुए नजर आया. हालांकि जब पूरा खान परिवार पहुंचा तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान से लेकर अबराम खान नजर आ रहे हैं.

लुक की बात करें तो शाहरुख खान, गौरी खान, आर्यन खान और अबराम खान ने जहां ब्लैक लुक को कैरी किया तो वहीं सुहाना खान पीले रंग की ड्रैस में नजर आईं.

इसके अलावा द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे बॉबी देओल भी बेटे आर्यमन देओल और वाइफ तान्या देओल के साथ ब्लैक लुक में शिरकत करते हुए नजर आए.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्टारकास्ट भी शो में ब्लैक लुक को कैरी करते हुए नजर आई, जिसमें सभी बेहद स्टाइलिश लग रहे थे.

तमन्ना भाटिया भी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में पहुंचीं. जहां वह शिमरी सिल्वर आउटफिट में फैंस का दिल चुराती हुई नजर आईं. वहीं इसके अलावा उनके एक्स बॉयफ्रेंड विजय वर्मा ने भी प्रीमियर में स्टाइलिश लुक में एंट्री ली.

काजोल और अजय देवगन भी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में आर्यन खान को सपोर्ट करने पहुंचे. जहां अजय देवगन ब्लैक सूट बूट में नजर आए तो वहीं काजोल ब्लू स्कर्ट और ब्लैक टॉप में शिरकत करते हुए नजर आईं.

गौरतलब है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है, जिसका डायरेक्शन आर्यन खान ने किया है.

18 सितंबर 2025 यानी आज से सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगी. इसमें बॉबी देओल, सहर बांबा, राघव जुयाल, लक्ष्य और रजत बेदी जैसे दिग्गज सितारे नजर आएंगे. वहीं बॉलीवुड के दिग्गज शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे सेलेब्स का कैमियो देखने को मिलेगा.