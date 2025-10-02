विज्ञापन

बॉबी देओल ने लालकिला मैदान में किया रावण वध, हाथ में धनुष बाण देख याद आए राम, लाखों फैंस ने लगाए जयकारे

दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला इस साल भी अपने भव्य आयोजन के लिए चर्चा में रही. इस बार बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने भगवान राम की भूमिका निभाते हुए रावण का प्रतीकात्मक वध किया, जिससे असत्य पर सत्य की जीत का संदेश पूरे लालकिला मैदान में गूंज उठा.

नई दिल्ली:

दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला इस साल भी अपने भव्य आयोजन के लिए चर्चा में रही. इस बार बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने भगवान राम की भूमिका निभाते हुए रावण का प्रतीकात्मक वध किया, जिससे असत्य पर सत्य की जीत का संदेश पूरे लालकिला मैदान में गूंज उठा. लाखों दर्शक इस ऐतिहासिक और धार्मिक नाट्य मंचन को देखने के लिए जुटे थे. बॉबी देओल का यह अभिनय और उनका दृढ़ संदेश रामलीला में एक खास मोड़ लेकर आया, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया. इस आयोजन ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को मजबूती से सामने रखा.

बॉबी देओल का धार्मिक अभिनय और संदेश

लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बॉबी देओल एक धार्मिक प्रवृत्ति के अभिनेता हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर के 30 वर्षों को समर्पित करते हुए भगवान राम की शरण में आने का निर्णय लिया. समिति के विशेष निमंत्रण पर वे दिल्ली पहुंचे और इस भव्य रामलीला का हिस्सा बने. इस अवसर पर उन्होंने तीर चलाकर रावण का वध किया, जो कि अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है.

निखिल द्विवेदी का भी खास योगदान

कार्यक्रम में अभिनेता निखिल द्विवेदी भी मंच पर उपस्थित थे. उन्होंने बॉबी देओल के साथ मिलकर रावण वध के इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया और रामलीला की भव्यता को और भी बढ़ाया. निखिल द्विवेदी ने भी भगवान श्रीराम के प्रति अपनी आस्था जाहिर की. अर्जुन कुमार ने बताया कि लव कुश रामलीला में बॉलीवुड के कई बड़े नाम भी हिस्सा ले चुके हैं. इनमें अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी, दक्षिण भारत के सुपरस्टार प्रभास, और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार शामिल हैं. ये सभी कलाकार भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते आए हैं और इस आयोजन को अपनी मौजूदगी से सम्मानित किया है.

