फिल्म तो फिल्म अब विज्ञापन में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बॉबी देओल, कर रहे हैं इतना महंगा विज्ञापन उतने में दो बार बन जाएगी स्त्री 2

बॉलीवुड और साउथ में कई फिल्में अपने बजट को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. इनमें से कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप. लेकिन क्या हो जब एक विज्ञापन का बजट एक फिल्म से भी ज्यादा हो ? ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल के नए विज्ञापन में देखने को मिला है. रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल जल्द ही भारत के अब तक के सबसे महंगे विज्ञापन में से एक में नजर आएंगे. ये तीनों सितारे चिंग्स देसी चाइनीज के एक विज्ञापन के लिए एक साथ काम करेंगे. इस विज्ञापन को मशहूर डायरेक्टर एटली, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' बनाई थी, डायरेक्ट करेंगे.

अंग्रेजी वेबसाइट हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, "चिंग्स डेसी चाइनीज का यह विज्ञापन, जिसमें रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला हैं, करीब 150 करोड़ रुपये के विशाल बजट के साथ बनाया जा रहा है. इतने बड़े बजट और मशहूर सितारों की मौजूदगी इसे अब तक का सबसे बड़ा विज्ञापन बनाती है." यह विज्ञापन अभी रिलीज नहीं हुआ है.

150 करोड़ रुपये का बजट हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों के बजट से ज्यादा है. उदाहरण के लिए, इन दिनों सिनेमाघरों में कमाई कर रही फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का बजट 125 करोड़ रुपये है. जो 600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का बजट 130 करोड़ रुपये था, जिसने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इसके अलावा, यह विज्ञापन 'रेड 2' (120 करोड़ रुपये), 'स्त्री 2' (60 करोड़ रुपये) और 'सैयारा' (45 करोड़ रुपये) जैसी फिल्मों से भी महंगा है. रणवीर पहले भी चिंग्स देसी चाइनीज के कई विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं. इनमें से एक रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्ट किया गई शॉर्ट फिल्म थी, और एक इंस्टेंट नूडल्स का विज्ञापन था जिसमें तमन्ना भाटिया भी थीं.



