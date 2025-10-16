विज्ञापन

बिग बॉस के घर में तूफान लेकर आएगी चिट्ठी, नीलम के फूटे आंसू, अमाल मलिक बने एंग्री यंग मैन

बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते चिट्ठियों का टास्क बड़ा भावनात्मक और ड्रामा से भरा रहा. नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ने पर फरहाना भट्ट बनीं सबकी निशाने पर, जबकि अमाल मलिक का गुस्सा फूट पड़ा.

नई दिल्ली:

घरवालों की चिट्ठियां इस बार बिग बॉस के घर में बड़ा तूफान लाने वाली हैं. असल में घर के सदस्यों को उनके घर से चिट्ठियां मिलने वाली हैं. जिससे कई लोगों की आंखें नम हो जाएंगी. तो, कुछ लोगों को अपनी भड़ास निकालने का मौका भी मिलेगा. क्योंकि बिग बॉस के घर का चलन ही कुछ ऐसा है कि वहां हर सिचुएशन में कुछ न कुछ ट्विस्ट जरूर होता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. कैप्टेंसी टास्क के दौरान बिग बॉस ने एक ऐसा फैसला सुनाया. जिसने सबको हैरान कर दिया. नीलम गिरी फूट फूट कर रो पड़ीं तो अमाल मलिक ने फरहाना का काना फेंक दिया.  

बिग बॉस का टास्क
शो के नए प्रोमो में दिख रहा है कि फरहाना भट्ट के पास दो ऑप्शन थे. या तो वो नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़कर खुद कैप्टन बन सकती थीं या फिर नीलम को उनकी चिट्ठी देकर कप्तानी का मौका खो सकती थीं. फरहाना ने बिना देर किए नीलम की चिट्ठी को मशीन में डालकर टुकड़े-टुकड़े कर दिए. ये देखकर नीलम बुरी तरह टूट गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्हें समझाने के लिए कुनिका सदानंद और नेहल आईं, लेकिन माहौल काफी भारी हो गया.

घर के बाकी सदस्य फरहाना के इस फैसले से बेहद नाराज दिखे. थोड़ी देर बाद तान्या, बसीर, शहबाज और अमाल उनके पास जाकर इस कदम पर सवाल उठाने लगे. लेकिन फरहाना ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया. बल्कि मुस्कुराती रहीं. यही बात अमाल मलिक को बहुत खल गई.

अमाल का फूटा गुस्सा
अगले प्रोमो में दिखाया गया कि अमाल, फरहाना के पास पहुंचे जो उस वक्त आराम से खाना खा रही थीं. गुस्से में भरे अमाल ने कहा कि उन्हें अपने किए पर शर्म आनी चाहिए. फरहाना ने बेफिक्री से जवाब दिया कि बाद में देखूंगी. बस फिर क्या था. अमाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने फरहाना की प्लेट फेंक दी और गुस्से में खाना जमीन पर बिखेर दिया. ये देखकर कुनिका चिल्लाईं, जबकि बाकी घरवाले अमाल को रोकने की कोशिश करने लगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस इस गुस्से और हंगामे पर क्या कदम उठाते हैं. क्या अमाल को सजा मिलेगी या फरहाना को फटकार लगेगी.

Amaal Malik, Farhana Bhatt, Neelam Giri, Bigg Boss 19, Bigg Boss Season 19
