'दुनिया हसीनो का मेला...'पर बॉबी देओल के हमशक्ल ने किया ऐसा डांस, वीडियो देख लोगों को आई हंसी, बोले-ऐसा तो पहली बार...

बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल इन दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आ रहे हैं. इस सीरीज से बॉबी देओल का फिल्म गुप्त के गाने दुनिया हसीनों का मेला का एक सीन बहुत वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म का क्लाइमैक्स सीन है, जिसने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं. इस क्लिप में बॉबी देओल का 90 के दशक का लुक देखने को मिल रहा है, जो बहुत डैशिंग हैं. अब इस क्लिप पर बॉबी देओल के एक डुप्लीकेट ने डांस का वीडियो बनाकर शेयर किया है, जिस पर लोग उसके मजे ले रहे हैं.

बॉबी देओल का हमशक्ल (Bobby Deol Doppelganger Video)

वीडियो में देखेंगे कि बॉबी देओल के लुक में दिख रहा है यह शख्स जींस और व्हाइट शर्ट पर बास्केट पहने हुए है और सॉन्ग दुनिया हसीनो का मेला पर बॉबी की तरह हिल-हिलकर डांस कर रहा है. इसने बॉबी की तरह कर्ली बाल बनाए हुए हैं, जिससे इसका लुक बॉबी से मैच खा रहा है. सोशल मीडिया पर बॉबी देओल के इस हमशक्ल के इस डांस वीडियो पर लोग बहुत फनी-फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो...

लोगों ने बना डाला मजाक (Bobby Deol Doppelganger)

बॉबी देओल के हमशक्ल के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'भाई इतना तो बॉबी देओल भी नहीं हिला था'. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह कौन सा कीड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए'. तीसरे ने लिखा है, 'भाई तू बॉबी देओल नहीं गोभी देओल है'. एक और ने लिखा है, बॉबी देओल से दूर रहना, नहीं तो तेरे सारे बाल उखाड़ देगा'. एक अन्य ने लिखा है, बॉबी देओल कम और चाबी भरा देओल ज्यादा लग रहा है'. एक ने लिखा, भाई ज्यादा मत हिल, नहीं तो खुल जाएगा'. एक और लिखता है, बस कर भाई, रुक जा. अब लोग बॉबी देओल के इस हमशक्ल का ऐसे ही मजाक बना रहे हैं.



