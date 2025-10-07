विज्ञापन

जब अक्षय कुमार की फिल्म लग गई थी बॉबी देओल के साथ, खिलाड़ी को दिखा दिया था बाहर का रास्ता

अक्षय कुमार को 20 साल पहले एक फिल्म ऑफर हुई थी मगर उन्होंने फिर उसे बीच में छोड़ दिया था. जिसके बाद बॉबी देओल की झोली में आकर वो फिल्म गिर गई थी.

अक्षय कुमार ने छोड़ी फिल्म, बॉबी देओल की चमक गई किस्मत
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार जब बॉलीवुड में उतरे थे, तो जैसे स्क्रीन पर तूफान आ गया हो. हर तरफ बस 'खिलाड़ी' का जलवा ही जलवा था. बैक-टू-बैक हिट्स, शूटिंग से भरी डायरी और फैंस की जबरदस्त दीवानगी. अक्षय इंडस्ट्री के सुपरहिट मशीन बन चुके थे. लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक वक्त आया जब उन्हें शूटिंग करने के बाद भी फिल्म छोड़नी पड़ी. और यही वो मोड़ था जहां बॉबी देओल की किस्मत चमक उठी और उनकी लाइफ ने अचानक यू-टर्न ले लिया.

बरसात" में मचा था तूफान

ये किस्सा है 2005 में रिलीज हुई फिल्म बरसात का. शुरुआत में इस फिल्म में कास्ट किए गए थे अक्षय कुमार और बिपाशा बसु. सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई प्रियंका चोपड़ा की, और यहीं से सब कुछ बदल गया. दरअसल, उन दिनों अक्षय और प्रियंका की नजदीकियों की खबरें हर तरफ सुर्खियों में थीं. ये बात पहुंच गई ट्विंकल खन्ना के कानों तक और फिर घर में घमासान मच गया. ट्विंकल ने अक्षय से साफ कह दिया. या तो फिल्म से प्रियंका को बाहर करो, नहीं तो खुद बाहर हो जाओ!अक्षय ने मेकर्स के सामने यही शर्त रखी, लेकिन जब डायरेक्टर सुनील दर्शन ने प्रियंका को रिप्लेस करने से मना कर दिया… तो अक्षय ने गुस्से में फिल्म छोड़ दी.

बॉबी देओल बने हीरो, बदल गई लाइफ

अब सोचिए, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी हो चुकी थी, यहां तक कि अक्षय और प्रियंका पर टाइटल ट्रैक भी शूट हो चुका था. लेकिन अक्षय के जाने के बाद मेकर्स ने तुरंत एंट्री कराई बॉबी देओल की. और यहीं से शुरू हुई बॉबी की नई कहानी. बरसात 10 करोड़ के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ कमा गई. यानी सीधा डबल धमाका. इस फिल्म ने बॉबी को वो स्टारडम दिया जिसकी उन्हें तलाश थी.

बॉलीवुड का असली मसाला

सोचिए, एक तरफ अक्षय कुमार, जिनका करियर उस वक्त सुपरहिट मशीन मोड पर था, उन्होंने फिल्म छोड़ दी. दूसरी तरफ बॉबी देओल, जिनका करियर उस समय स्लो मोशन में चल रहा था, अचानक इस एक फिल्म से उनकी लाइफ में रॉकेट स्पीड आ गई. यही तो है बॉलीवुड का मज़ा . यहां किसका सितारा कब चमक जाए और किसका डूब जाए, कोई नहीं जानता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

