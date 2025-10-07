विज्ञापन

पहली भाभी अमृता सिंह के बेहद करीब थीं सैफ अली खान की बहन सोहा, बोलीं- उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा

सैफ अली खान और अमृता सिंह बॉलीवुड के पावर कपल में से एक रहे हैं. दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 1991 में शादी कर ली थी.

सैफ अली खान और अमृता सिंह बॉलीवुड के पावर कपल में से एक रहे हैं. दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 1991 में शादी कर ली थी. हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका और सैफ अली खान और अमृता सिंह ने 2004 में 13 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया था. हाल ही में, सैफ की बहन सोहा अली खान ने नयनदीप रक्षित के साथ एक पॉडकास्ट में इस तलाक के परिवार पर पड़े असर के बारे में खुलकर बात की. सोहा ने बताया कि वह अमृता सिंह के बहुत करीब थीं और उनके अलगाव ने परिवार को भी प्रभावित किया.

सोहा ने कहा, “जब कोई शादी टूटती है, तो परिवार को भी बदलाव और समायोजन से गुजरना पड़ता है. बाद में आप अपना रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता. मैं अमृता के घर में रही, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे फोटोशूट के लिए ले जाती थीं और हम साथ में स्क्रैबल खेलते थे.” उन्होंने आगे कहा, “जब सैफ और अमृता का रिश्ता खत्म हुआ, तो हमें उस बदलाव को समझने और स्वीकार करने में समय लगा. पहले उन्हें अपना रास्ता ढूंढने देना होता है, फिर आप अपने रिश्ते को नए सिरे से बनाते हैं. अब सब कुछ ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं. सारा और इब्राहिम उस समय बहुत छोटे थे.”

सैफ और अमृता की मुलाकात 1990 के दशक में हुई थी. अमृता, सैफ से 12 साल बड़ी थीं, लेकिन दोनों को गहरा प्यार हुआ और 1991 में उन्होंने चुपके से शादी कर ली. उस समय सैफ अली खान अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, जबकि अमृता ‘बेताब' और ‘चमेली की शादी' जैसी फिल्मों से मशहूर थीं. उनके दो बच्चे, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, अब फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. 2004 में तलाक के समय सारा 9 साल और इब्राहिम 3 साल के थे. 2012 में सैफ ने करीना कपूर से शादी की और उनके दो बेटे, तैमूर और जहांगीर हैं. सारा और इब्राहिम अक्सर अपने पिता और उनके परिवार के साथ त्योहार मनाते दिखते हैं, लेकिन अमृता इन मौकों पर नजर नहीं आतीं.

