विज्ञापन

ना धर्मेंद्र, ना मां, ना भाई...बॉबी देओल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है ये शख्स, बोले- मैं अपने पेरेंट्स से प्यार...

बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़ा बड़ा राज खोला. धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने बताया कि इस दुनिया में एक शख्स है, जो उनके लिए माता पिता से भी ज्यादा अहमियत रखता है.

Read Time: 3 mins
Share
ना धर्मेंद्र, ना मां, ना भाई...बॉबी देओल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है ये शख्स, बोले- मैं अपने पेरेंट्स से प्यार...
अपने मम्मी पापा से भी पहले इस शख्स को अहमियत देते हैं बॉबी देओल
नई दिल्ली:

एनिमल मूवी और आश्रम वेब सीरीज के जरिए लाइम लाइट बटोरने वाले बॉबी देओल इन दिनों अजय तलवार बन कर छाए हुए हैं. आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्होंने एक फिल्म स्टार का ही किरदार अदा किया है, जिसका नाम है अजय तलवार. इस अंदाज में एक बार फिर दर्शकों को इंप्रेस करने वाले बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़ा बड़ा राज खोला. धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने बताया कि इस दुनिया में एक शख्स है जो उनके लिए माता पिता से भी ज्यादा अहमियत रखता है.

ये है वो शख्स

बॉबी देओल का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें साझा कर रहे हैं. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके लिए लाइफ में सबसे पहले अगर कोई है तो वो उनकी वाइफ है. उन्होंने कहा, ‘सबके लिए उनके पेरेंट्स पहले आते हैं. लेकिन मेरे लिए वाइफ पहले है. क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए सपोर्ट बन कर खड़ी रही. इसलिए वो पहले आती है. इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करता. लेकिन शी मीन्स एवरी थिंग फॉर मी (वो मेरे लिए सब कुछ है).' ये बात बॉबी देओल ने अपनी वाइफ तान्या देओल के लिए कही है.

ऐसी है दोनों की लव स्टोरी

बॉबी देओल और तान्या देओल की शादी साल 1996 में हुई थी. दोनों ने लव मैरिज की थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तान्या को देखते ही बॉबी उन पर फिदा हो गए थे. उसके बाद से वो लगातार उन्हें कार्ड्स भेजते थे. खास बात ये थी कि बॉबी हमेशा उन्हें ऑड टाइम पर ही फोन किया करते थे. कुछ इंटरव्यूज में तान्या भी ये बता चुकी हैं कि बॉबी ऐसे समय फोन करते थे जो आमतौर पर कॉल करने का टाइम नहीं होता. मसलन आधी रात को, जब वो गहरी नींद में सो रही होती थीं. तब बॉबी फोन करके कहते थे कि वो बस उनकी आवाज सुनना चाहते हैं. धीरे धीरे वो भी बॉबी को पसंद करने लगीं और दोनों की शादी हो गई. उसके बाद से जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bobby Deol, Bobby Deol Interview, Bobby Deol News, Bobby Deol Wife, Tanya Deol, The Bads Of Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com