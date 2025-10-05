बॉबी डार्लिंग को लड़खड़ाकर चलते देख फैन्स परेशान, वीडियो में साफ दिखी तकलीफ, लोग बोले- भगवान शक्ति दें...

2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से पॉपुलैरिटी पाने वाली एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग हाल ही में मुंबई में देखी गईं. उनके बाहर घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है. उन्हें लड़खड़ाकर चलते देख उनके फैन्स और सोशल मीडिया यूजर्स परेशान नजर आए. शनिवार (4 अक्टूबर) को बॉबी डार्लिंग को मुंबई के एक बगीचे में लाल और नीले कलर के आउटफिट में टहलते हुए देखा गया. वीडियो में उन्हें चलने में दिक्कत होती दिख रही थी.

चलने में दिक्कत देखकर पैपराजी बॉबी डार्लिंग के पास आए और पूछा कि क्या वह ठीक हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया, "समस्या हो गई थी, अब ठीक है. थोड़ी सी समस्या थी, हो जाएगा." इस वीडियो ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में उनके हाल-चाल भेजने और उनकी सलामती की दुआ करने के लिए उमड़ पड़े हैं.

एक ने लिखा, "आपके स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी दुआएं." और दूसरे ने लिखा, "बहुत बुरा लग रहा है... भगवान आपको शक्ति दे." एक कमेंट में लिखा था, "आपको ढेर सारी शक्ति और सफलता मिले." एक ने लिखा, "हे भगवान, उसे क्या हुआ?? मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हैं और स्वस्थ होंगी."

एक ने लिखा, "उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं... भगवान आपको शक्ति और खुशी प्रदान करें." एक ने लिखा, "बॉबी ने उसके प्यार के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने उसे धोखा दिया. अपना ख्याल रखना बॉबी." एक ने लिखा, "उसे इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है... लेकिन उसे विश्वास है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी."

बॉबी डार्लिंग के बारे में

बॉबी डार्लिंग ने 2000 के दशक की शुरुआत में "स्टाइल", "चलते चलते", "पेज 3" और "क्या कूल हैं हम" जैसी फिल्मों में अपने किरदारों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. हालांकि उनके कई स्टीरियटाइप थे लेकिन बॉबी ने उन्हें आत्मविश्वास से अपनाया और उस समय LGBTQ+ समुदाय का ध्यान आकर्षित किया. वह बिग बॉस 1 जैसे पॉपुलर टेलीविजन शो में भी दिखाई दीं.