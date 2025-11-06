बिहार चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं पवन सिंह की पत्नी, आंचल फैलाकर लोगों से मांग रही हैं पैसे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हो रही है. लोग बिहार में अपनी अगली सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं. इस बार कई भोजपुरी स्टार भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार चुनाव में सक्रिय हैं. वो काराकाट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं. ज्योति जनता से घर-घर जाकर वोट मांग रही हैं. इस बीच आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकीं ज्योति सिंह अब चंदा भी इकट्ठा कर रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से आर्थिक मदद मांगी है. अपने पोस्ट में उन्होंने क्यूआर कोड के साथ-साथ लंबा-चौड़ा नोट भी साझा किया है.

पवन सिंह की पत्नी ने मांगी मदद

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो आर्थिक मदद लेने के लिए अपने हाथ में पेमेंट क्यूआर कोड लेकर खड़ी हैं. इस पोस्ट को शेयर कर वो लिखती हैं, 'राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा, मैं तो एक तुच्छ महिला हूं, जो विभिन्न दंशों को झेल करके भी कुछ लोगों द्वारा दोषी बताई जाती रही हूं, कुछ लोगों द्वारा मेरी आंखों की आंसू, मेरा विलाप, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए तरसती मेरी आंखों में भी छल और नाटक दिखती है, लेकिन मेरे जैसे लाखों पीड़ितों की आवाज को सशक्त करने मैं काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूं'.

फैलाया मदद के लिए आंचल

ज्योति सिंह ने आगे लिखा है, 'मुझे अपार जनसमर्थन मिल रहा है, चुनाव के इस मुहिम को और मजबूत करने में कृपया मेरी मदद करें और जो भी हो सके नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपना सहयोग राशि भेजें, मैं बड़ी आशा के साथ आंचल फैलाएं आपकी द्वार खड़ी होकर के इसलिए बोल पा रही हूं, क्योंकि मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदारी हूं, पिछले चुनाव से आज तक मैंने काराकाट का दामन नहीं छोड़ा है, हमेशा आपके सुख-दुख की सहभागी रही हूं, आज अपनी बेटी आपसे मदद मांग रही है'. इससे पहले दिवाली के मौके पर भी ज्योति ने मदद मांगी थी. आपको बता दें, ज्योति सिंह का स्टार पति पवन सिंह से विवाद चल रहा है. पवन अपनी पत्नी से कई समय से अलग रह रहे हैं. यह बात खुद ज्योति ने सोशल मीडिया पर आकर बताई थी.