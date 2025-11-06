विज्ञापन

ये 10 हैं भारत की सबसे महंगी फिल्में, चार तो हुईं इतनी बड़ी फ्लॉप, मेकर्स के डूबे 1600 करोड़

भारतीय सिनेमा में अब बजट का ग्राफ आसमान छू रहा है. जहां कल्कि 2898 AD जैसी फिल्में 600 करोड़ में बनीं, वहीं अब रामायण और SSMB29 2000 करोड़ और 1200 करोड़ के बजट से इतिहास रचने जा रही हैं. जानिए टॉप 10 सबसे महंगी भारतीय फिल्में.

हॉलीवुड मूवीज को मात देने वाली ये हैं सबसे महंगी इंडियन फिल्में
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा का स्वरूप अब काफी बदल चुका है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब सिर्फ कहानियों और कलाकारों तक सीमित नहीं रही है. बल्कि ये अब बड़े और महंगे सेट्स, तकनीक और भारीभरकम बजट के साथ कई नए आयाम छू रही है. हर साल फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों रुपये खर्च कर ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जो हॉलीवुड को भी टक्कर देने लगी हैं. अभी तक 'कल्कि 2898 AD', 'आरआरआर' और '2.0' जैसी फिल्मों ने बजट के मामले में रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब आने वाली दो मेगा फिल्मों रामायण और एसएसएमबी 29, इन सभी को पीछे छोड़ने जा रही हैं. इन फिल्मों का बजट सुनकर हर कोई हैरान है.

टॉप 10 सबसे महंगी भारतीय फिल्में

भारतीय सिनेमा में अब बड़े बजट की फिल्मों की होड़ चल रही है.

1. कल्कि 2898 AD - 600 करोड़ रु.

2. आरआरआर - 550 करोड़ रु.

3. आदिपुरुष - 550 करोड़ रु.

4. 2.0 - 550 करोड़ रु.

5. पुष्पा 2: द रूल - 500 करोड़ रु.

6. The GOAT - 380 करोड़ रु.

7. ब्रह्मास्त्र - 350 करोड़ रु.

8. गेम चेंजर - 350 करोड़ रु.

9. कुली - 350 करोड़ रु.

10. वॉर 2 - 350 करोड़ रु.

इन फिल्मों ने न सिर्फ बजट में बल्कि विजुअल इफेक्ट्स और स्टार कास्ट के मामले में भी नए लेवल सेट कर दिए हैं. हालांकि इसमें आदिपुरुष, गेम चेंजर, कुली और वॉर 2 की वजह से इन फिल्मों के मेकर्स को करीब 1600 करोड़ का घाटा हुआ था. 

आने वाली दो ब्लॉकबस्टर फिल्में

अब नजरें टिकी हैं दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर. ये दो प्रोजेक्ट्स हैं रामायण और SSMB29.

निर्देशक नितेश तिवारी की रामायण का बजट करीब 2000 करोड़ बताया जा रहा है. जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. वहीं एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म SSMB29, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में हैं, करीब 1200 करोड़ के बजट के साथ बनाई जा रही है.

दोनों फिल्मों के भव्य सेट, वीएफएक्स और ग्लोबल अप्रोच के चलते उम्मीद है कि ये भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल देंगी — और शायद भारतीय फिल्मों को हॉलीवुड के मुकाबले में नई पहचान दिलाएंगी.

