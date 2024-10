भूल भुलैया 3 ने एडवांस बुकिंग में दी सिंघम अगेन को मात, अब तक इतने करोड़ रुपये कमा चुकी है कार्तिक आर्यन की फिल्म

Bhool Bhulaiya 3 and Singham Again advance booking: सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें अजय देवगन और कार्तिक आर्यन की फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है. लेकिन अब एडवांस बुकिंग के मामले में कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 ने अजय देवगन की सिंघम अगेन को मात दे डाली है. कम स्क्रीन होने के बावजूद लोग भूल भुलैया 3 को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले एक्टर केआरके ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग को लेकर आंकड़े शेयर किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार कार्तिक आर्यन की फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है. केआरके के पोस्ट के अनुसार फिल्म सिंघम अगेन की 11,300 शो के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है! और बुधवार रात 11:50 बजे तक 7.46 करोड़ रुपये की टिकटें बिक चुकी हैं.

Film #SinghamAgain advance booking is open for 11,300 shows! And ₹7.46Cr Gross tickets were sold till Wednesday night 11:50pm.



Film #Bhoolbhulaiyaa3 advance booking is open for 8,344 shows! And ₹8.58cr gross Tickets were sold till Wednesday 11:50pm.

Means #BB3 is ahead by…