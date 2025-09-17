प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भोजपुरी के सितारों ने दी बधाई, लंबी उम्र की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर देश-विदेश से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं. अब भोजपुरी सिनेमा के कई जानी-मानी हस्तियों ने भी अपने-अपने अंदाज में पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हार्दिक संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई. थावे वाली माई से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं."

ये भी पढ़ें: पति का एक्सीडेंट होने के बाद घबराईं अंकिता लोखंडे, विक्की जैन की नजर उतराती नजर आईं एक्ट्रेस

वहीं, भोजपुरी के एक और बड़े सितारे पवन सिंह ने भी एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आपके नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है."

भोजपुरी अभिनेता और सांसद दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी पीएम मोदी को अपने अनोखे अंदाज में बधाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में प्रधानमंत्री का एक मोनोक्रोम वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया. इस वीडियो के साथ निरहुआ ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी."

देशभर में पीएम मोदी के जन्मदिन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है. कई बड़ी-बड़ी हस्तियां उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके स्वस्थ जीवन और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. भोजपुरी सितारों की इन शुभकामनाओं ने भी इस अवसर को और खास बना दिया.

खेसारी लाल यादव के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह प्रशंसकों के लिए नवरात्रि से पहले माता रानी का नया गीत अपनी आवाज में लेकर आए हैं. गाने को उन्होंने बुधवार को ही रिलीज किया है. वहीं, पवन सिंह की बात करें तो वह इस समय रियलिटी शो राइस एंड फॉल में नजर आ रहे हैं, और बात करें दिनेश लाल यादव की तो उनकी फिल्म फसल का हाल ही में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था.