ड्रग्स कार्टेल की अंधेरी दुनिया पर बनी 5 दमदार फिल्में, 5वीं देखकर थम जाएंगी सांसें

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मंगलवार को एक पुलिस कार्रवाई में 64 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 ब्राजीलियाई पुलिस और सैनिकों ने रियो डी जेनेरियो में मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर छापा मारा. जिसमें 81 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. मारे गए लोगों में चार पुलिसकर्मी भी हैं. इस तरह ब्राजील पुलिस ने ड्रग कार्टेल पर एक बड़ी कार्रवाई की है. ये तो हुई रियल लाइफ की घटना जिसे पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन रील लाइफ में भी ड्रग कार्टेल और पुलिस के बीच जंग की कई ऐसी यादगार फिल्में हैं जो जिन्हें देखकर ही रूह कांप जाती है. अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो एक्शन, इमोशन और सच्चाई का जबरदस्त मिक्स हों, तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई पर बनी ये 5 फिल्में जरूर देखें.

1. व्हाइट बॉय रिक (2018)

ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है. कहानी एक यंग लड़के की है जो अपने पिता को बचाने के लिए एफबीआई का मुखबिर बन जाता है. लेकिन धीरे धीरे वही ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में फंस जाता है. फिल्म दिखाती है कि कभी कभी सिस्टम भी किसी की मासूमियत को अपनी चालों में फंसा लेता है.फिल्म का निर्देशन याना डेमांगे ने किया है. फिल्म में लीड रोल में मैथ्यू मैकॉनाहे, रिची मेरिट, बेल बॉले और जेनिफर जेसन ली.

2. द इन्फिल्ट्रेटर (2016)

ब्रायन क्रैंस्टन इस फिल्म में एक अंडरकवर एजेंट बने हैं जो ड्रग माफिया के नेटवर्क में घुस जाते हैं. फिल्म का हर सीन सस्पेंस से भरा है. खास बात ये है कि इसमें कानून और अपराध की जंग के पीछे की सच्चाई दिखाई गई है. दिखाया गया है कि इस जंग की कीमत सिर्फ गोलियों में नहीं, बल्कि इमोशंस में भी चुकानी पड़ती है. फिल्म का निर्देशन ब्रैड फरमैन ने किया है. ये फिल्म रॉबर्ट माजुर की इसी नाम की किताब पर आधारित है. इसमें ब्रियन क्रैनस्टन, डायने क्रूगर और एमी रयान लीड रोल में हैं.

3. क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर (1994)

ये फिल्म सिर्फ ड्रग्स पर नहीं, बल्कि राजनीति और पावर गेम्स पर भी सटायर करती है. सरकार, एजेंसी और कार्टेल के बीच चल रहे छुपे हुए खेल को देखने के बाद आप सोचने लगेंगे कि असली दुश्मन कौन है. बाहर वाला या अंदर वाला? फिल्म का निर्देशन फिलिप नॉयस ने किया है. ये फिल्म टॉम क्लेंजी के इसी नाम से लिखे गए 1989 के उपन्यास पर आधारित है. जैक रयान के कैरेक्टर पर आधारित फिल्म है. इसमें हैरिसन फोर्ड, जेम्स अर्सल जोन्स और विलियम डेफो लीड रोल में हैं.

4. ट्रिपल फ्रंटियर (2019)

पांच एक्स सोल्जर्स, एक ड्रग लॉर्ड और एक खतरनाक मिशन. इन सब के साथ ये फिल्म रोमांच से भरी हुई है. शुरुआत में लूट का प्लान सुनकर सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ता है. भरोसा टूटता जाता है. एक्शन के साथ साथ इस मूवी में ह्यूमन इमोशन्स के भी गहरे रंग नजर आते हैं. इसका निर्देशन जे.सी. चेंडोर ने किया था. फिल्म में बेन अफ्लेक, ऑस्कर इजाक, चार्सली हनम और पेड्रो पास्कल मुख्य भूमिकाओं में थे.

5. सिकारियो (2015)

अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी, तो वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं. ये फिल्म अमेरिकी-मेक्सिकन सीमा पर चल रही ड्रग वॉर की इतनी रियलिस्टिक झलक दिखाती है कि हर सीन आपकी सांसें रोक देता है. एक्शन, इमोशन और रियलिटी, ये फिल्म तीनों का परफेक्ट कॉम्बो है. फिल्म का निर्देशन डेनिस विलेन्यूव ने किया है. फिल्म में एमिली ब्लंट, बेनेसियी डे टोरो और जोश ब्रोलिन लीड रोल में हैं. इस फिल्म को दुनिया भर में जमकर तारीफ मिली थी.