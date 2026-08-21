Bandar OTT release: बॉबी देओल-अनुराग कश्यप की बंदर ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें कब-कहां देख पाएंगे #MeTooForMen पर बनी फिल्म ?

थिएटर में रिलीज होने के बाद चर्चा में रही अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर', जिसमें बॉबी देओल लीड रोल में हैं अब डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 ने गुरुवार को घोषणा की कि यह फिल्म इस महीने के आखिर में रिलीज होगी.

OTT पर आएगी 'बंदर'

Zee5 के एक बयान में बताया गया है कि 'बंदर' 28 अगस्त से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में हैं. वहीं सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी और सबा आजाद भी अहम भूमिकाओं में हैं.#MeTooForMen (पुरुषों के लिए #MeToo) की बहस पर आधारित, 'बंदर' एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी जिंदगी एक महिला के आरोप से उलट-पुलट हो जाती है. इसमें सच्चाई सामने आने से पहले ही लोगों की राय, मीडिया की छानबीन और समाज का फैसला हावी हो जाता है.

रिलीज के समय इस फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई थी. कुछ लोगों ने इसे झूठे आरोपों के शिकार लोगों की मुश्किलों को उजागर करने की एक साहसी कोशिश बताया. हालांकि, कुछ लोगों का कहना था कि इसने महिलाओं के संघर्षों को कम करके दिखाया, क्योंकि इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई जिसमें पुरुषों की स्थिति को भी 'उतना ही बुरा' बताया गया.

'बंदर' बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही. इसे पूरे भारत में स्क्रीन पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. सिनेमाघरों में अपनी सीमित रिलीज के दौरान इसने दुनिया भर में 5 करोड़ से भी कम की कमाई की.

'बंदर' पर बॉबी देओल और अनुराग कश्यप

बॉबी देओल के लिए, "'बंदर' उन चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसने उन्हें पूरी तरह से उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकाला." एक बयान में एक्टर ने कहा, "इस किरदार के लिए मुझसे बहुत कुछ करने की जरूरत थी, न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी. मुझे अपनी झिझक छोड़नी पड़ी, प्रोसेस पर भरोसा करना पड़ा और अनुराग के विजन को पूरी तरह अपनाना पड़ा. अनुराग की कहानी कहने के अंदाज में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है, वह यह है कि वे कभी भी घिसे-पिटे रास्ते पर नहीं चलते. वे आपको ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो असहज या अप्रत्याशित हों. इसी वजह से यह सफर इतना फायदेमंद रहा. यह रोल निभाना चुनौतीपूर्ण और आजादी देने वाला, दोनों था. मैंने इसके हर पल का भरपूर आनंद लिया. यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि हिंदी Zee5 पर इसके प्रीमियर से इसे वह बड़ा दर्शक वर्ग मिलेगा, जिसकी यह हकदार है और ज्यादा लोग इस अनोखी कहानी का अनुभव कर सकेंगे."

डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहा, "फिल्म का सफर अब तक चाहे जैसा भी रहा हो, मेरा मानना ​​है कि इसकी कहानी आज भी प्रासंगिक है और इस पर चर्चा होनी चाहिए. मुझे खुशी है कि 'बंदर' अब हिंदी Zee5 पर ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे देखेंगे, इसे अपने नजरिए से समझेंगे और फिल्म खत्म होने के बाद भी इस पर बातचीत जारी रखेंगे."