बादशाह और ईशा रिखी का हुआ तलाक, 5 महीने में टूटी शादी, सिंगर-रैपर बोले - अब हमारे रास्ते अलग

रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपना तलाक कन्फर्म कर दिया है. शादी के सिर्फ पांच महीने बाद ही ये शादी खत्म हो गई है. कपल ने 31 अगस्त को अपने रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर बात की और फाइनली साफ कर दिया कि वे अलग हो चुके हैं. उन्होंने अपनी-अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक जैसी स्टेटमेंट तक अपना सेपरेशन अनाउंस किया और साफ किया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है. इस अनाउंसमेंट ने बादशाह के फैन्स को हैरान कर दिया है.

बादशाह और ईशा रिखी ने कन्फर्म किया तलाक

सोमवार (31 अगस्त) को अपने जॉइंट स्टेटमेंट में बादशाह और ईशा रिखी ने कहा कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. उन्होंने लोगों से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा क्योंकि वे अब अलग-अलग अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. बयान में कहा गया, "मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें."

Photo Credit: social media

कपल ने यह भी साफ किया कि वे नहीं चाहते कि यह मामला आगे और इस पर और चर्चा हो. उन्होंने आगे कहा, "इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा. हम गुजारिश करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर कोई और अटकलें या अंदाजे न लगाए जाएं."

प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी शादी

बादशाह और ईशा रिखी ने हमेशा अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा और उनकी शादी भी ऐसी ही थी. उनकी शादी की खबर मार्च 2026 में तब सामने आई जब ईशा की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर उनकी प्राइवेट सेरेमनी की तस्वीरें शेयर कीं. शादी का फैसला लेने से पहले कपल कथित तौर पर लगभग चार साल तक साथ था. बाद में ईशा ने जून 2026 में इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान खुद शादी की बात कन्फर्म की. अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के बाद भी दोनों ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहे और अपनी जिंदगी के बारे में पब्लिक में ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया.

यह भी पढ़ें: Toxic Box Office Collection Day 6: टॉक्सिक की कमाई में दिखी भारी गिरावट, पांच दिन में पस्त हुई यश की फिल्म, छठे दिन खाते में आए बस इतनी कमाई