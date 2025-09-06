पंजाब बाढ़ त्रासदी के बीच 'बड़ा कराड़ा पुड़ना' की रिलीज डेट टली, अब इस दिन थिएटर में आएगी फिल्म

Badaa Karara Pudna Release Postponed: हाल ही में पंजाब में आई भीषण बाढ़ (Punjab Floods 2025) ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस त्रासदी को देखते हुए, मेकर्स ने एक संवेदनशील कदम उठाते हुए फिल्म 'बड़ा कराड़ा पुड़ना' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है. अब यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस निर्णय ने यह संदेश दिया है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज और मानवीय मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

फिल्म का निर्माण Emveebee Media और Nanban Production Limited ने किया है, जबकि इसकी प्रोड्यूसर हैं मधुरी भोसले, जो मराठी सुपरहिट 'बैपन भारी देवा' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. अब वह पंजाबी सिनेमा में अपनी नई फिल्म के जरिए दर्शकों के दिलों को छूने जा रही हैं. फिल्म में मजबूत कलाकारों की टीम है, जिसमें उपासना सिंह, कुलराज रंधावा, शीबा, मनत सिंह, कमलजीत नीरू और राज ढलवाल जैसे नाम शामिल हैं. इसके अलावा आकाशदीप सबिर, दिलजोह सिंह, अनिता शबदीश और गुरमीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

'बड़ा कराड़ा पुड़ना' एक पारिवारिक फिल्म है, जिसमें पंजाबी संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का गहरा संदेश समाया है. मेकर्स का मानना है कि यह फिल्म दर्शकों को न सिर्फ मनोरंजन देगी, बल्कि समाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का एहसास भी कराएगी. बाढ़ जैसी आपदाओं के बीच रिलीज डेट को बदलकर टीम ने यह दिखा दिया है कि उनके लिए दर्शकों की भावनाएं सर्वोपरि हैं.