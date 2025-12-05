सलमान खान की फिल्म की बैकग्राउंड डांसर, बाद में बनीं भाईजान की हीरोइन, भोजपुरी में इस स्टार के साथ हुई हिट

सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. वह अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने कई लोगों को फिल्मों में मौका दिया है और उनकी मदद की है. यही कारण है कि उन्हें बॉलीवुड का गॉडफादर भी कहा जाता है. सलमान खान कई न्यूकमर्स को अपनी फिल्मों में लॉन्च कर चुके हैं. जो आज जाने माने नाम बन चुके हैं. बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान ने एक बैकग्राउंड डांसर को भी अपनी फिल्म में ना सिर्फ मौका दिया, बल्कि अपनी हीरोइन भी बनाया. यह बैकग्राउंड डांसर सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म तेरे नाम में भी नजर आ चुकी है. 40 साल की यह हसीना अच्छी डांसर भी हैं और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है. आइए जानते हैं आखिर कौन है यह हसीना...

डांसर से बनीं सलमान खान की एक्ट्रेस

दरअसल, बात कर रहे हैं सलमान खान की फिल्म जय हो (2013) की लीड एक्ट्रेस डेजी शाह की, जिन्होंने इसी फिल्म से बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड डेब्यू किया था. इससे पहले डेज़ी शाह सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के दो गानों, लगन लगी और ओ जाना में बैकग्राउंड डांसर थीं. एक्ट्रेस को सलमान की हीरोइन बनने से पहले फिल्म के दो गाने लगन लगी और बोलो-बोलो क्या बात हुई में देखा गया था. जय हो के अलावा उन्हें हेट स्टोरी 3, हेट स्टोरी 4 और रेस 3 जैसी पॉपुलर फिल्मों में भी देखा गया है. डेजी ने सबसे पहले फिल्म रहना है तेरे दिल में (2001) में काम किया था.

भोजपुरी में हुई हिट

डेसी साउथ की फिल्मों में भी एक्टिव हैं. इसके अलावा सलमान खान की एक्ट्रेस को पिछली बार साल 2023 में मिस्ट्री ऑफ द टैटू में देखा गया था. इसके अलावा डेजी टीवी रियलिटी शो फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 13 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुकी हैं. हाल ही में वह भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का गाना नथुनिया 2 में दिखी थीं. इस गाने को डेजी ने ही कोरियोग्राफ किया है. गाने पर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और यह यूट्यूब म्यूजिक पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है.