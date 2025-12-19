विज्ञापन

नागिन 7 में सलमान खान की हीरोइन डेजी शाह होगी नागिन ? एक्ट्रेस ने खुद तोड़ी चुप्पी

एकता कपूर के लोकप्रिय सुपरनैचुरल शो 'नागिन' का सातवां सीजन 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है. हर साल की तरह इस साल भीव चर्चा बनी हुई है कि एकता कपूर के इस शो में आखिर नागिन कौन एक्ट्रेस बनेगी.

नई दिल्ली:

एकता कपूर के लोकप्रिय सुपरनैचुरल शो 'नागिन' का सातवां सीजन 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है. हर साल की तरह इस साल भीव चर्चा बनी हुई है कि एकता कपूर के इस शो में आखिर नागिन कौन एक्ट्रेस बनेगी. इसको लेकर अफवाहों को बाजार गर्म है. इस बीच ऐसी अफवाह है कि 'नागिन 7' में सलमान खान की हीरोइन डेजी शाह नजर आ सकती हैं. हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मामले पर डेजी शाह ने रिएक्शन दिया है. 

क्या उड़ी अफवाह

दरअसल 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी नजर आने वाली हैं. लेकिन हाल ही में अफवाहें उड़ीं कि बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह उन्हें रिप्लेस कर सकती हैं. अब डेज़ी शाह ने खुद इन खबरों पर सफाई दी है. कलर्स टीवी पर हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रसारित होने वाले 'नागिन 7' के प्रमोशनल वीडियो ने दर्शकों में काफी उत्साह जगाया है. प्रियंका चाहर चौधरी को इच्छाधारी नागिन के रूप में दिखाया गया है, जो बदला और न्याय की कहानी लेकर आ रही हैं. शो में करण कुंद्रा, ईशा सिंह और नमिक पॉल भी अहम किरदार निभा रहे हैं.

डेजी शाह ने क्या कहा

हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं चल रही थीं कि 'जय हो' फेम डेजी शाह प्रियंका की जगह ले सकती हैं. एक इंटरव्यू में जब डेजी से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "अगर ऑफर आएगा तो मना नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यह शो बहुत पसंद है." लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रियंका ही नागिन की भूमिका के लिए सही चुनाव हैं. डेजी ने कहा, "अभी तो मैं प्रियंका को ही नागिन के रूप में देख रही हूं, क्योंकि यह एकता कपूर का शो है और फैसला उनका है."

नागिन कब से आ रहा है

डेजी की इस टिप्पणी से अफवाहों पर विराम लग गया है और यह साफ हो गया कि प्रियंका चाहर चौधरी ही सीजन की मुख्य नागिन बनी रहेंगी. बिग बॉस 16 से लोकप्रिय हुईं प्रियंका के फैंस इस खबर से खुश हैं.'नागिन' सीरीज 2015 से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है और हर सीजन में नई नागिन की कहानी ने रेटिंग्स में धमाल मचाया है. इस बार भी महाकुंभ की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी रोमांच से भरी बताई जा रही है. शो कलर्स टीवी पर देखने के अलावा जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे एंजॉय कर सकें. 'नागिन 7' के साथ एक बार फिर सप्ताहांत का मनोरंजन धमाकेदार होने वाला है.
 

