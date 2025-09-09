विज्ञापन

Baaghi 4 Collection: वीकएंड के बाद धीमी पड़ी 'बागी 4' की रफ्तार, जानें बजट से कितनी दूर है टाइगर की फिल्म

बागी 4  टाइगर श्रॉफ की हिट एक्शन थ्रिलर फ्रैंचाइज़ी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर काफी कम कमाई की.

वीकएंड के बाद धीमी पड़ी 'बागी 4' की रफ्तार
Baaghi 4 Box Office Collection Day 4: बागी 4  टाइगर श्रॉफ की हिट एक्शन थ्रिलर फ्रैंचाइज़ी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर काफी कम कमाई की. बागी 4 ने अपने पहले सोमवार को कमाई में भारी गिरावट देखी. बागी 4 सोमवार को केवल 4.25 करोड़ रुपये ही कमा पाई, जो रविवार की कमाई 10 करोड़ रुपये से काफी कम है. यह शनिवार को हुई 9.25 करोड़ रुपये की कमाई से थोड़ा बेहतर है. हालांकि, इसकी सबसे ज्यादा एक दिन की कमाई 12 करोड़ रुपये है, जो इसने अपने पहले दिन कमाए थे. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, चार दिनों के बाद बागी 4 का वर्तमान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35.5 करोड़ रुपये है.

इस साल की अन्य रिलीज़ की तुलना में बागी 4 ने अब रोशन एंड्रयूज की पुलिस थ्रिलर देवा (33.97 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में थे. बागी फ्रैंचाइज़ी की पिछली फिल्मों की तुलना में भी  चौथे पार्ट की कमाई सबसे कम रही है. अहमद खान की बागी 3 , जो 2020 में रिलीज हुई थी. पहले चार दिनों में 62.89 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि कोरोनावायरस महामारी के कारण बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन प्रभावित हुआ था. इससे पहले,  बागी 2 जो  2018 में रिलीज हुई थी, 90.2 करोड़ रुपये कमाए थे. यहां तक कि सब्बीर खान की बागी ने 2016  में पहले चार दिनों में 45.3 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

रिपोर्ट्स की माने तो बागी 4 की बॉक्स ऑफिस पर धीमी प्रगति के कई कारण हैं. पहला, अत्यधिक हिंसा और खून-खराबे के कारण इसे 'A' सर्टिफिकेट मिला है. दूसरा, इसे माइकल चाव्स की हॉलीवुड हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर पहले चार दिनों में 55.5 करोड़ रुपये कमाए हैं.

