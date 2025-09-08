Baaghi 4 Collection: टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने 3 दिन में दिखाया दम, लेकिन नहीं तोड़ पाए अपना ही रिकॉर्ड

Baaghi 4 worldwide box office collection day 3: बागी फिल्म सीरीज की चौथी किस्त 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ए.हर्ष के डायरेक्शन और साजिद नाडियाडवाला की लिखी और प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू लीड रोल में हैं. हालांकि अपने पहले वीकएंड में बागी 4, बागी सीरीज की अपनी पिछली फिल्म बागी 3 से पीछे रही.

बागी 4 का वर्ल्डवाड कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक बागी 4 ने तीन दिनों में भारत में ₹31.25 करोड़ की नेट कलेक्शन और ₹37.25 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की है. ₹5.25 करोड़ के विदेशी कलेक्शन के साथ, पहले वीकएंड में दुनिया भर में कुल कलेक्शन ₹42.50 करोड़ हो गया है. दर्शकों से मिली ठंडे रिस्पॉन्स के बाद, फिल्म अभी तक ₹50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है.

2020 में आई बागी-3 ने अपने पहले वीकएंड में भारत में ₹53.83 करोड़ की नेट कलेक्शन और ₹64 करोड़ की कमाई की और दुनिया भर में ₹81 करोड़ की कमाई की. बागी 3 ने अपने लाइफटाइम में दुनिया भर में ₹137 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि बागी 2 ने 2018 में ₹257 करोड़ का कलेक्शन किया और बागी ने 2016 में ₹125.9 करोड़ का कलेक्शन किया. यह देखना बाकी है कि क्या चौथी फिल्म इनमें से किसी भी कलेक्शन को हरा पाएगी.

क्या है बागी सीरीज

बागी एक एक्शन फिल्म सीरीज है, जिसे नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. इसमें टाइगर लीड रोल में हैं. बागी ​​जो तेलुगु फिल्म वर्षम पर बेस्ड है, का निर्देशन सब्बीर खान ने किया था. बागी 2 तेलुगु फिल्म क्षणम पर बेस्ड थी, जबकि बागी 3 तमिल फिल्म वेट्टई से इंस्पायर्ड थी. दोनों फिल्मों का डायरेक्शन अहमद खान ने किया.

बागी 4 की कहानी तमिल फिल्म "अइथु अइथु" से मिलती-जुलती है, जहां हर्षा ने डायरेक्शन की कमान संभाली है. यह रॉनी नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक ऐसी महिला की यादों से घिरा रहता है जिससे वह प्यार करता है, जबकि उसके आस-पास के लोग उसे बताते हैं कि उसे भ्रम हो रहा है.