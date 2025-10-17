स्त्री 2 से भी मंहगी है आयुष्मान खुराना की थम्मा, हॉरर कॉमेडी को हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

डिनेश विजान, जो पोस्ट-कोविड दौर में मध्यम बजट की फिल्मों के साथ बॉलीवुड में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, अब अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थम्मा के साथ तैयार हैं. यह फिल्म मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे महंगी परियोजना है, जिसका कुल बजट लगभग 145 करोड़ रुपये है. इसमें 125 करोड़ रुपये निर्माण और 20 करोड़ रुपये प्रचार और विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं. यह बजट 2024 की ब्लॉकबस्टर स्ट्री 2 (125 करोड़ रुपये, प्रचार सहित) से भी 20 करोड़ रुपये अधिक है.

ये भी पढ़ें: 63 का एक्टर, 37 की एक्ट्रेस, 26 साल का था उम्र का फासला, अब 9 महीने में ही खत्म हो गया रिश्ता

थम्मा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की वीएफएक्स कंपनियों की भागीदारी है, जो इसे तकनीकी रूप से शानदार बनाती है. डिनेश विजान ने इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना जैसे सितारों पर दांव लगाया है, जिनसे वे दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की उम्मीद कर रहे हैं. विजान का मानना है कि अच्छा कंटेंट दर्शकों को आकर्षित करेगा, जैसा कि उनकी पिछली फिल्म छावा में देखने को मिला, जिसे शुरू में जोखिम भरा माना गया था, लेकिन यह सफल रही. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर थम्मा की कमाई करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी. यह फिल्म अपने बजट से दोगुनी यानी करीब 250 करोड़ की कमाई करती है तो इसको हिट माना जाएगा.

थम्मा 21 अक्टूबर 2025 को दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. वितरकों ने भारत में 70 प्रतिशत स्क्रीन की मांग की है, जो फिल्म के प्रति उनके भरोसे को दर्शाता है. डिनेश विजान का यह प्रोजेक्ट न केवल उनकी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का विस्तार है, बल्कि उनकी साहसिक सोच और कंटेंट पर भरोसे का प्रतीक भी है. यह फिल्म दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है.

